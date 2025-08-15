Medlem- och marknadsansvarig till SIQ
2025-08-15
Vill du bidra till kvalitetsutveckling i hela samhället - och samtidigt skapa värde för människor och organisationer genom relationer, kommunikation och erbjudanden?
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling - verkar för att stimulera en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Genom att skapa, samla och sprida kunskap stärker vi både offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Nu söker vi en medlems- och marknadsansvarig som kan ta vårt medlemserbjudande till nästa nivå.
Om rollen
Du blir ansvarig för att attrahera nya medlemmar och utveckla relationen med befintliga. Det innebär att arbeta med erbjudanden, kampanjer, dialog och lojalitetsarbete - och att bidra till en helhet där SIQ:s medlemskap skapar konkret nytta i människors och organisationers vardag.
Identifiera och kontakta potentiella nya medlemmar
Planera och genomföra kampanjer och kommunikation
Skapa innehåll som lyfter värdet av att vara medlem
Vårda befintliga medlemsrelationer genom uppföljning, dialog och mervärde
Samarbeta med andra delar av organisationen för att integrera medlemsperspektivet
Föreslå och driva förbättringar utifrån insikter och uppföljning
Om dig
Lyhörd, relationsskapande och nyfiken på människors behov
Har erfarenhet av försäljning, kampanjer eller medlemsarbete
Kan formulera budskap och skapa innehåll i olika format
Både kreativ och strukturerad - du får idéer men ser också till att de blir verklighet
Har en kärlek till systematiskt kvalitetsarbete och en vilja att bidra till samhällsutveckling
Placeringsort: Stockholm
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Kajsa Nyman, kajsa.nyman@siq.se
SIQ sitter i vackra lokaler i centrala Stockholm, fem minuter från T-centralen. Det är en arbetsplats där vi arbetar både i team och tillsammans över gränser, men där du också driver egna frågor och ansvar. Rollen kräver självledarskap, eget driv och en förmåga att bidra med kunskap och kompetens i olika teamkonstellationer.
Välkommen att söka!
Skicka din ansökan med CV och motiverande brev om varför du är rätt för tjänsten senast den 4 september till siq@siq.se
. Märk dina handlingar med ditt namn i rubriken.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi undanbeder oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsföretag. SIQ hanterar alla rekryteringsprocesser i egen regi.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: siq@siq.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ditt namn på bif. underlag". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Torsgatan 2
111 23 STOCKHOLM
Kvalitetsutveckling Siq, Stift Inst För Jobbnummer
9459971