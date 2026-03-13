Medlearn söker leg. yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet
Medlearn söker legitimerad vårdlärare
Är du vår nästa vårdlärare i Göteborg?
Söker du ett arbete där du får vara kreativ, inspirera och dela med dig av både din egen och aktuell kunskap inom vård och omsorg? Har du ett genuint intresse för yrkesutbildning, pedagogik och utveckling? Vill du bidra till att skapa kvalitativa och kompetenshöjande utbildningar för framtidens vårdbiträden?
Då är du varmt välkommen till oss på Medlearn!
Varför Medlearn?
Medlearn är en välrenommerad utbildningsanordnare inom vård och omsorg med stark förankring i arbetslivet. Vi finns på flera orter i landet och är en organisation som ständigt utvecklas. Hos oss är din kompetens och personliga lämplighet avgörande, och vi värdesätter glädje, kreativitet, ansvarstagande, samarbete och utveckling.
Vårt mål är att vara goda förebilder för varandra - och att alltid möta våra deltagares behov på bästa sätt. Som medarbetare får du därför stora möjligheter att växa i din yrkesroll tillsammans med oss.
Vi söker en legitimerad vårdlärare till vår arbetsmarknadsutbildning för vårdbiträden i Göteborg.
Allt undervisningen sker på plats och omfattar både klassrumsundervisning och individuell handledning. Målgruppen är deltagare som ofta står lite längre ifrån arbetsmarknaden - därför är det viktigt att du har ett stort engagemang och en genuin vilja att stötta och inspirera varje individ.
Du ansvarar för att:
• Planera, genomföra och utveckla undervisningen utifrån styrdokument.
• Arbeta med bedömning, betygssättning och dokumentation.
• Handleda och stödja elever utifrån deras individuella behov och studieplan.
• Skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där eleverna uppmuntras till delaktighet, kreativitet och personlig utveckling.
Vi söker dig som är:
• Legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg.
• Engagerad i att utveckla yrkeskunskap och yrkesidentitet inom vård och omsorg.
• Flexibel, kreativ, ansvarstagande och strukturerad.
• Van vid att samarbeta och skapa goda relationer med elever, kollegor och uppdragsgivare.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av vuxenutbildning, fjärrundervisning, validering och undervisning av elever med annat modersmål än svenska.
• Tidigare erfarenhet av ledarskap.
• God digital kompetens.
• Omfattning: 70-100%, vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
• Plats: Göteborg
• Sista dag att ansöka är 2026-05-31. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Minna Keveri - minna.keveri@medlearn.se
