Mediesäljare till Sveriges största sajter! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Mediesäljare Sveriges största sajterHos vår kund får man verkligen ta eget ansvar. Därför trivs de anställda på bolaget med förtroendet för både kundportfölj och hela den bakomliggande säljprocessen. Målet på bolaget är att inta en ledande position inom content marketing i Norden. Stort värde är den helhetslösning de kan erbjuda med egna journalister, producenter och egna publiceringskanaler. Bolaget vet att om man mår bra och har roligt på jobbet så presterar man också bättre.Du erbjuds;Både fast och rörlig lön- helt utan provisionstak. En underbar sammanhållning som sträcker sig genom hela organisationen. Glädje! Visst arbetar de hårt men de har självklart roligt under tiden. Bolaget firar segrar stort och därför får du vara en del utav en härlig sammanhållning, sköna After Works och härliga resor. Karriärmöjligheter, här kan du växa med bolaget. Med en plats här får du stora möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling - i en kreativ miljö där bra prestation belönas stort. - Starka förebilder, grundarna till bolaget började själva som säljare och vet vad det innebär att bygga och bibehålla en positiv och stark säljkultur. En positiv arbetsmiljö.2021-07-07Gymnasial utbildningArbetslivserfarenhetMediasäljare, 1-2 års erfarenhetAccount manager, 1-2 års erfarenhetVill du arbeta i en kreativ miljö? Det roligaste med att jobba här är, förutom att se våra kunder bredda sin digitala mark, att vara en del av ett expansivt bolag. I kundportföljen så erbjuder de sina kunder synlighet via en av Sveriges största kanaler. Att dessutom få erbjuda kunderna nytänkande och kreativa lösningar för att stärka sitt företags värderingar och budskap gör att bolaget får utnyttja vår känsla för paketering. Detta är ett spännande start-up företag där bolaget arbetar med digital content marketing. Bolaget erbjuder företag nytänkande och kreativa lösningar för att stärka bolagets värderingar och budskap och kommunicera det i passande plattformar digitalt. Bolaget arbetar med några av Sveriges ledande mediehus, målet är att inta en ledande position inom content marketing i Norden.Här jobbar du med medieförsäljning, annonsering, digitalt och traditionell annonsering för annonsplatser på några av Sverigest absolut största sajter. Bolaget är ständigt i farten, har alltid nytt på gång och gillar att, på ett skarpt vis, utveckla allt från våra kunders marknadsföring till sig själva. Att jobba med oss är att vara en del i ett framgångsfokuserat team. Bolaget söker en ny kollega som har förmåga att snabbt kunna ta till sig kunskap, är kreativ och tänker utanför boxen. Gillar du dessutom att kommunicera i passande plattformar digitalt och trivs du med att arbeta med några av Sveriges ledande mediehus så hör av dig.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5850779