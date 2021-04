Mediesäljare Till Företag Inom Digital Marknadsföring - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi letar efter en duktig mediesäljare till vår kund som är ett modernt företag som representerar några av de starkaste mediekoncernerna i Sverige. Företaget präglas av glädje, professionalism och engagemang.Du kommer att utveckla dina kontakter inom branschen så en viss social förmåga är uppskattad och att du är en person som gillar att jobba mot långvariga relationer.Om du ständigt vill utvecklas och gillar att arbeta strukturerat och med målsättningar samt gillar att sitta med ett glatt och trevligt gäng i fina lokaler centralt i Stockholm så har du hittat rätt! Vem är du?En lagspelare som är intresserad av affärer, ny teknik och sälj. Någon med höga ambitioner, driv och som triggas igång av att utvecklas och utmanas. Du ska vara prestigelös och rycka in där det behövs samt vara en vinnarskalle som inte nöjer dig med att vara näst bäst.Du ska kunna föreslå kreativa lösningar skräddarsydda efter kundernas behov och för att nå högsta möjligt ROI.Din erfarenhetDu måste ha tidigare erfarenhet av det digitala, gärna några års erfarenhet som mediesäljare.Du ska tidigare ha jobbat i team och gillar att dra ditt strå till stacken och göra det som krävs för att teamet ska lyckas .Du kommer att sköta och ansvara över hela säljprocessen från prospektering till avslut.Du ska gilla ansvar och vara stolt över att presentera vår kunds produkt vilket är digital marknadsföring i de största av premiumnätverk i Sverige.Du kommer att jobba med långsiktiga relationer, både mot mediebyråer och mot slutkund- mycket kundbesök ute på fältet men även mycket kontakt som sker via telefon och mail.2021-04-05I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671517