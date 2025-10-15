Mediesäljare nischsiter
Bolaget är ett av Sveriges växande mediehus som förra året firade 10 år och har en specifik målgrupp, föräldrar med barn eller blivande föräldrar. Förlaget ger ut magasinet Föräldraguiden Gravid som funnits sedan 2000 och våra siter besöks av över 400 000 mammor och pappor varje vecka. Detta gör företaget som mediehus till en intressant partner för många både större och mindre företag att annonsera specifikt. Bolaget sitter i centralt belägna lokaler i Stockholm och söker nu mediesäljare.
Mediesäljare till nischsiter online
ROLLEN
I din roll som säljare arbetar du dagligen med försäljningen av annonseringsprodukter gentemot både mindre företag och större mer välkända varumärken. Gruppen består av ett mindre men framgångsrikt säljteam som jobbar både mot individuella men även gemensamma mål. Säljavdelningen sitter tillsammans med redaktionen och andra personer i bolaget, vilket ger goda förutsättningar till ett nära samarbete och god inblick och förståelse för helheten. Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Säljarens vecka består av prospektering av nya kunder, kontakt per telefon för att identifiera hur bolaget kan tillgodose de potentiella kundernas behov, för att sedan slutligen leda dina kunddialoger mot en affär. Du ser telefonen som ett naturligt och effektivt arbetsredskap och målet är att du ska utvecklas till en mer senior säljare där du driver större och mer komplexa affärer genom fysiska kundmöten med mediebyråer och direktkunder. Till dina resurser för att lyckas hör bland annat din försäljningschef som bidrar med utbildning, coachning och stöttning och som även finns med för din både personliga och professionella utveckling.
DINA ERFARENHETER
För att jobba som säljare hos Allt för föräldrar ser vi gärna att du jobbat med försäljning sedan tidigare, gärna med telefon som främsta verktyg. Meriterande är att ha bakgrund från medieförsäljning men detta är inget krav. Du trivs med att jobba i en miljö med ett stort eget ansvar för att utveckla nya kundrelationer och likaså vårda de befintliga.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Då bolaget är ett litet entreprenörsdrivet bolag lägger de stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i denna roll krävs det att du har en utvecklad förmåga att ena stunden se kunden och dess utmaningar från deras egna perspektiv och andra stunden dyka ner i dina egna utmaningar med fokus på din egen utveckling. Du är strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du har den kreativitet som krävs för att hitta lösningar och se möjligheter där andra ser problemen.
VI ERBJUDER
Du erbjuds anställning i en professionell miljö där du har närhet till alla delar av företaget. Som medarbetare hos Allt för föräldrar har du en mycket god och marknadsmässig lön bestående av en fast del och goda rörliga incitament. Framförallt erbjuder vi dig en spännande karriärresa, där du blir en del av ett växande Allt för föräldrar.
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Intervjuer och urval sker löpande. Skicka din ansökan idag till work@talentpartner.se
