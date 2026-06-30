Mediesäljare
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-30
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Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Just nu söker vi för vår kund en Mediesäljare till Livsstil24!
Är du en driven mediesäljare som älskar att skapa relationer, utveckla affärer och arbeta med digitala kampanjer som verkligen syns? Vill du vara med på en spännande resa i ett av Sveriges snabbast växande digitala livsstilsmagasin? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Om Livsstil24
Livsstil24 är mer än bara ett digitalt magasin – vi är en källa till inspiration för tusentals läsare varje dag, med fokus på mode, skönhet, hälsa, mat, inredning och livsstil. Vi kombinerar kreativt innehåll med smarta digitala lösningar och når en målgrupp som vill uppleva, testa och köpa det bästa inom livsstil. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där kreativitet, innovation och affärsnytta går hand i hand.
Din roll
Som mediesäljare på Livsstil24 blir du hjärtat i vårt kommersiella arbete. Du ansvarar för att bygga och vårda långsiktiga relationer med annonsörer, både befintliga och nya, och hjälper dem att hitta smarta och effektiva sätt att nå vår engagerade publik. Du arbetar med allt från skräddarsydda kampanjer och native advertising till digitala display-annonser, sociala medier och innovativa samarbeten.
Du kommer att
Aktivt driva försäljning och affärsutveckling mot både nya och befintliga kunder.
Skapa kreativa och effektiva annonslösningar som möter kundens mål och vår målgrupps behov.
Samarbeta nära redaktionen och marknadsteamet för att förstå innehåll, trender och läsarintressen.
Delta i planering och strategiskt utvecklingsarbete kring våra annonsprodukter och digitala format.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning inom media, digital marknadsföring eller liknande.
Är kommunikativ, relationsskapande och affärsmässig – du älskar att bygga långsiktiga partnerskap.
Har en kreativ ådra och förmåga att se nya möjligheter i digitala kanaler.
Är självgående, målinriktad och trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö.
Har förståelse för målgruppsanalys, digital marknadsföring och kampanjuppföljning.
Vi erbjuder
En central roll i ett växande och kreativt mediehus där du får påverka och utveckla våra annonslösningar.
Möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och inspirerande innehåll som når tusentals läsare dagligen.
Konkurrenskraftig lön med bonus kopplat till försäljningsresultat.
Ett engagerat team, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där idéer tas på allvar.
Möjlighet att växa med företaget och utveckla din karriär inom digital media.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763) Jobbnummer
9985784