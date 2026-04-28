Mediepedagog med fokus på digitala kurser
2026-04-28
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm.
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är Region Stockholms centrum för forskning, utbildning och utveckling i primärvården.
Vi söker nu en mediepedagog med fokus på digitala kurser. Uppdraget är en del av APC:s arbete med att tillgängliggöra kunskap i format som fungerar i klinisk vardag.
I rollen arbetar du tillsammans med vårdens ämnesexperter. Innehållet tas fram av vårdprofessionen och du ansvarar för att omsätta detta till strukturerade, tillgängliga och användbara digitala kurser som publiceras i Region Stockholms lärplattform (PingPong).
Arbetet sker i regionens centrala verktyg för digital kursproduktion och omfattar planering av kursstruktur, bearbetning av innehåll samt produktion av digitalt material i olika format, inklusive kortare utbildningsfilmer. Uppdraget innebär att göra omfattande material till korta och tydliga utbildningsmoment anpassade för vårdpersonal i klinisk verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som mediepedagog arbetar du med att stödja utveckling och genomförande av digitala kurser från innehåll till färdig utbildning, i samverkan med ämnesexperter.
Du planerar kursstruktur, bearbetar och strukturerar innehåll till digitalt format samt producerar kursmaterial som publiceras i PingPong. I arbetet ingår även inspelning och redigering av video och annat digitalt material.
Du säkerställer att kurser är pedagogiskt och tekniskt fungerande samt bidrar till att utveckla gemensamma arbetssätt för digital utbildning inom APC.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom mediepedagogik, medieproduktion eller motsvarande.
Du har erfarenhet av att arbeta med digitala utbildningar eller e-kurser, gärna från lärosäte, myndighet eller hälso- och sjukvård.
Du har vana av att arbeta i lärplattformar, exempelvis PingPong eller motsvarande, samt erfarenhet av digital kursproduktion i strukturerade verktyg som RISE.
Du har praktisk erfarenhet av videoproduktion, inklusive inspelning och redigering.
Du har erfarenhet av att arbeta med innehåll som tas fram av andra och omsätta detta till fungerande utbildning.
Du kan hantera flera kurser parallellt och driva arbetet framåt inom givna tidsramar.
Som person behöver du kunna arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Rollen kräver även hög grad av lyhördhet, service och förståelse för arbete i en myndighetsnära organisation.Anställningsvillkor
Arbetet utförs på plats vid Akademiskt primärvårdscentrum eller vid någon av universitetsvårdcentralerna inom SLSO.
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tidsbegränsad anställning, 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Akademiskt primärvårdscentrum
Gunilla Wurtzel, Saco 08-12340487 Jobbnummer
9881246