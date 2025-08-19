Mediegymnasiet söker specialpedagog
2025-08-19
På Mediegymnasiet erbjuder vi aktuella utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet. Du hittar oss mitt i centrala Göteborg på Södra Hamngatan. Hos oss får våra elever möjligheten att kombinera teoretiska studier och högskolebehörighet med praktiska erfarenheter inom mediebranschen. Läs mer om oss på https://mediegymnasiet.com/
Specialpedagog sökes till Mediegymnasiet
Mediegymnasiet är en lagom stor gymnasieskola i centrala Göteborg. Vi har ca 270 elever fördelat på estetiska programmet (ES), samhällsvetenskapsprogrammet (SA) samt språkintroduktion (IMS). Vi har cirka 25 medarbetare. Mediegymnasiet präglas av goda relationer både inom och mellan olika elevgrupper/professioner. Alla ska kunna utvecklas till sitt bästa jag i vår miljö. Vi finns i anrika fd banklokaler på Södra Hamngatan 19 i Göteborg.
Läs mer om oss på vår hemsida www.mediegymnasiet.com
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar såväl som friskvårdsbidrag på 5000kr/år och pensionsrådgivning.
Ditt uppdrag: Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst, semestertjänst, på 80-100 % med tillträde 2025-11-10 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Din profil: Som specialpedagog är du en självklar del i vårt elevhälsoteam där även skolsköterska, kurator och rektor ingår. Du arbetar både med enskilda elever och elevgrupper, ger stöd åt lärare enskilt och i grupp. Vi ser gärna att du är med ute i klasserna och observerar för att kunna ge tips och idéer till lärarna. Som specialpedagog på Mediegymnasiet arbetar du aktivt med olika utredningar, planerar insatser och ger förslag på strategier och metoder. Du leder lärare i olika kollegiala aktiviteter inom dina kompetensområden. Du kommer sannolikt att vara mentor för elever på språkintroduktion tillsammans med en lärarkollega.
Du är administrativt duktig, har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och har god samarbetsförmåga. Du kommer också att ansvara för ansökningar om extra tillägg för elever med behov av särskilt stöd. Du ingår också i ett nätverk av specialpedagoger inom Academedias gymnasieskolor.
Du behöver visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret för att kunna arbeta inom gymnasieskolan.
Kvalifikation: Specialpedagogexamen.
Önskvärt: Tjänsten idag utgörs av 90% specialpedagog och 10% svenska som andraspråk inom språkintroduktion, vilket gör att det skulle vara ett plus med examen för SVA på grundskolenivå.
Merit: Erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan, särskilt inom språkintroduktion.
Sista dag att ansöka är 1 september 2025 men vi tillämpar löpande intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Roy Jörgensen, roy.jorgensen@lbs.se
Välkommen med din ansökan!
// Roy Jörgensen, rektor Ersättning
