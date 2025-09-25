Mediegymnasiet söker administratör
2025-09-25
På Mediegymnasiet erbjuder vi aktuella utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet. Du hittar oss mitt i centrala Göteborg på Södra Hamngatan. Hos oss får våra elever möjligheten att kombinera teoretiska studier och högskolebehörighet med praktiska erfarenheter inom mediebranschen. Läs mer om oss på https://mediegymnasiet.com/
Mediegymnasiet är en lagom stor gymnasieskola i centrala Göteborg. Hos oss går cirka 275 elever fördelade på estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet samt språkintroduktion. Vi är ungefär 25 medarbetare och vår skola präglas av goda relationer, både inom och mellan olika elevgrupper/professioner. Vi finns i anrika fd banklokaler på Södra Hamngatan 19-21 i Göteborg.
Administratörsuppdraget är en nyckelfunktion för att vår skola ska fungera. I rollen som administratör kommer du att vara en viktig del i kommunikationen med elever/vårdnadshavare/medarbetare samt externa kontakter. Du kommer att arbeta nära skolans ledning.
Arbetet är varierande och innehåller såväl enklare rutinmässiga arbetsuppgifter som mer kvalificerade uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för normalt förekommande administratörsuppgifter såsom elev - och personaladministration, betyg, studieplaner och scheman. I uppdraget ingår också bl.a inköp och fakturering, vikarieanskaffning men också arbete med sociala medier och hemsida.
Det här söker vi
Vi söker dig med kompetens inom administration och med erfarenhet från liknande uppdrag. Utöver erfarenhet och goda referenser vill vi gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning.
Som person gillar du ordning och reda, du arbetar proaktivt i de processer du ansvarar för och lägger stort värde i att färdigställa de uppgifter du tar dig an. Vidare är du självgående och söker aktivt efter den bästa lösningen på problem som kan uppstå. Du gillar att arbeta med ungdomar, är serviceminded, är duktig på att organisera och samordna. När det dyker upp oförutsedda händelser har du lätt att prioritera om arbetet och tillfälligt lägga något åt sidan.
Du har god datorvana och har lätt att lära dig att använda nya system. Det är meriterande om du tidigare arbetat i Schoolsoft och Skola24.
Du behöver visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret för att kunna arbeta inom gymnasieskolan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100%.
Sista dag att ansöka är 8 oktober 2025
Tillträdesdag: 1 december 2025 eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Roy Jörgensen på roy.jorgensen@lbs.se
Läs mer om oss på vår hemsida www.mediegymnasiet.com
