Talent & Partner AB / Datajobb / Stockholm2021-06-29Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Mediebolag söker digital TrafficansvarigBOLAGETJobbar inom medielandskapet, är siteägare och äger en egen DSP och SSP. På dessa hemsidor och i dessa digitala medieplattformar distribueras annonseringskampanjer både IOS kampanjer samt programmatiska kampanjer. Bolaget har kontor i garnisonen i centrala Stockholm men även kontor i Spanien, Uk, Italien och Holland.OM DIGEnligt vår uppfattning är en begåvad traffic en person som är tech-savvy och vill vara med att bygga ytterligare framgångar på en spännande och dynamisk marknad. Självfallet har personen ett stort intresse för tech, onlinemarknadsföring och är en naturlig problemlösare och har projektledaregenskaper samt hantera kundkontakt. I rollen som Traffic ansvarar du för leverans av digitala kampanjer via våra kanaler. Du jobbar i adserver, annonshanteringssytem, hanterar rapporter, supportar säljavdelning och säkerställer leverans och optimering. Tidigare erfarenhet av trafficjobb är inte ett krav men meriteras. Som Traffic har du har ansvar för marknadsföringsunderlaget, bannerunderlag, taggar mm. Du kommer i vårt adservingsystem AdTec, hantera, optimera, kontrollera kampanjerna samt följa upp, rapportera och administrera kampanjerna till bästa nytta för våra kunder.FÖRETAGETBolaget är ett snabbväxande digitalt säljbolag som representerar över 50 affärssajter. Är experter på att hjälpa sina kunder nå rätt person, i rätt miljö till rätt investering. Med en aggressiv expansionsplan för bolaget gäller det att du som sökande trivs med att jobba i högt tempo på både svenska och engelska. Du ska vara en social problemlösare som inte räds stora ansvarsområden och tighta deadlines. Vi gör det enkelt för våra annonsörer att träffa rätt beslutsfattare, när vi har branschspecifika sajter i Norden (Sverige, Norge och Danmark). Det innebär att vi på ett effektivt och målinriktat sätt kan möta våra kunders behov av exakta och segmenterad digitala lösningar både genom banners, mobil, digital samt e-post och integrerade lösningar.VI SÖKERBolaget har under de senaste åren haft en betydande tillväxt inom sitt område och söker därför en begåvad och dynamisk Trafficansvarig till vårt huvudkontor i Stockholm.TJÄNSTENI rollen som Traffic ansvarar du för leverans av digitala kampanjer via våra kanaler. Du jobbar i annonshanteringssytem, hanterar rapporter, supportar säljavdelning och säkerställer leverans och optimering. Tidigare erfarenhet av trafficjobb är inte ett krav men meriteras. Rollen som Traffic innebär det att du har ansvar för marknadsföringsunderlaget, bannerunderlag, taggar mm. Du kommer i vårt adservingsystem AdTec, hantera, optimera, kontrollera kampanjerna samt följa upp, rapportera och administrera kampanjerna till bästa nytta för våra kunder. Det är därför viktigt att du har utomordentliga techintresse och relevant erfarenhet och kunskap, brinner för att driva processer framåt och har enkelt för problemlösning.ANSVARSOMRÅDENImplementera kampanjer och säkerställande av leverans Placering mot budget och uppföljning av dessa mot publicisterOptimering av samtliga kampanjer Rapportering mot slutkunder och mediebyråerTillsammans med Traffic Manager sätta struktur internt och för de Skandinaviska kontorenAktivt jobba med produktutveckling och att hitta nya, intressanta produkter på marknadenSupporta säljteamet med information om pågående kampanjer och casestudierRapportering sker direkt till ledningenKOMPETENS & ERFARENHETTidigare erfarenhet av annonshanteringssystemetAdTec är meriterande Goda kunskaper i engelskaGärna erfarenhet av marknadsföring och mediebranschenDokumenterad framgång från liknande traffictjänstMycket god och relevant techerfarenhet2021-06-29I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-13Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5835093