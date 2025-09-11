Medicinteknisk Ingenjör, Cimt, Umeå
2025-09-11
, Umeå
, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) har som syfte att arbeta långsiktigt och modernt med rätt förmågor för att leverera och realisera regionens behov av utveckling, systemförvaltning, verksamhetsnära teknik och IT-infrastruktur. Vi är ca 300 anställda och finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Är du nyfiken på att jobba med spännande teknik samt inspirerande och utmanande problemlösningar? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat och ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier där din medverkan och den teknik du arbetar med verkligen gör skillnad för vårdens personal och patienter? Då är du rätt person för oss!
Vi söker nu en ingenjör till oss på CIMT. Vi är en trygg arbetsgivare med bra villkor som arbetar för att möta invånarnas och regionens krav på en effektiv och tillgänglig region genom modern teknik, forskning och utveckling. Nu finns chansen att bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare att leva ett liv i god hälsa.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör hos oss är du ett viktigt stöd till vården. Du utför service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer att arbeta med tekniken under hela dess livslängd.
Arbetsuppgifterna innefattar att delta i investeringsplanering, upphandling samt att utföra ankomstkontroll. Rollen innebär även att utföra både avhjälpande och förebyggande underhåll, samt att hantera avveckling av utrustningar. Du bistår sjukvårdspersonal med rådgivning och utbildning kopplat till medicinteknisk utrustning, och stödjer verksamheten med teknisk kompetens. I tjänsten ingår att leda och delta i olika uppdrag, såsom förstudier, utredningar och förvaltningsaktiviteter. Tillsammans med verksamheten arbetar du för att förbättra, digitalisera och/eller automatisera arbetssätt med hjälp av tekniska stöd. Du ansvarar även för att genomföra och prioritera förändringar med syfte att nå fastställda mål.
Idag har vi främst behov av att stärka upp inom teknikområdena analys och vätsketeknik där du kommer att arbeta med teknik inom sjukhusvård och primärvård. Du kommer att ingå i sektionen Fysiologi och vårdsystem inom avdelningen Verksamhetsnära informationsteknik och medicinsk teknik Västerbotten. Du kommer att vara placerad i Skellefteå, men arbete kan förekomma över hela länet eftersom vi är en länsklinik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör alternativt har utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Praktisk erfarenhet av medicinsk teknik är ett krav.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du är tydlig i din kommunikation och bygger förtroende hos personer internt inom organisationen så väl som externt mot leverantörer och andra intressenter. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete samt har god samarbetsförmåga. Då arbetet innebär dokumentation av utfört arbete i vårt inventariesystem bör du även vara strukturerad och noggrann. Du kan kommunicera på svenska och engelska muntligt och skriftligt samt har datorvana och kännedom om Office-paketet. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och goda relationer i gruppen.
Resor i länet kan förekomma, därför är B-körkort ett krav.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
