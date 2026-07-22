Medicinteknisk ingenjör
Region Sörmland / Sjukhusteknikerjobb / Eskilstuna Visa alla sjukhusteknikerjobb i Eskilstuna
2026-07-22
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Medicinsk fysik och teknik (MFT) Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Medicinsk fysik och teknik (MFT), söker en engagerad och kompetent medicinteknisk ingenjör med inriktning mot området klinisk fysiologi. Som en del av vårt team arbetar du med att säkerställa att våra medicintekniska utrustningar och system fungerar optimalt för att stödja verksamheternas behov. Tjänstens placering är på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Vi på MFT verkar för att säkerställa att Region Sörmland kan erbjuda en trygg och säker vård genom att stödja verksamheterna med vår kompetens och expertis på det medicintekniska området. Vi värdesätter och uppskattar medarbetare som är engagerade, har en god samarbetsförmåga samt är kompetenta problemlösare som kan hantera olika situationer på ett effektivt sätt. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs, respekterar varandra och är delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
MFT har verksamhet och arbetsplatser på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Sammanlagt är vi 51 medarbetare. Hos oss får du goda möjligheter att omsätta tidigare erfarenheter och utvecklas i din yrkesroll. Arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du huvudsakligen inom teknikområdet klinisk fysiologi, i nära samverkan med kliniken för klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt kollegor inom MFT. Arbetets innehåll kan komma att anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter och intresseområden.
Området klinisk fysiologi omfattar utrustningar och system för att mäta och bedöma kroppens funktioner – exempelvis hjärta, lungor, blodkärl och nervsystem. Exempel på utrustningar inom området är ultraljudsapparater, EKG, spirometri mfl. Utrustningen är vanligen nära knuten till en mjukvara och du har en viktig roll i förvaltningen av de medicintekniska mjukvarorna och kommer att arbeta i nära samverkan med IT-specialister, förvaltningsledare och vårdpersonal för att säkerställa att våra utrustningar och system uppfyller både tekniska och regulatoriska krav. Du är en viktig del av teamet och stödjer vårdverksamheten med teknisk kompetens och service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvar för underhåll, reparation, konfiguration och kalibrering av medicintekniska utrustningar och system. Via eget utförande och kontakt med leverantör.
• Anskaffning och införande av nya medicintekniska utrustningar och system i form av upphandlingar, installationer, uppgraderingar etc.
• Dokumentation och avvikelsehantering enligt gällande regelverk och rutiner.
• Samarbete med vårdpersonalen för att stödja användningen av medicintekniska utrustningar och system och säkerställa dess korrekta användning.
• Deltagande i arbetet med att fortlöpande utveckla våra rutiner och processer.
Din kompetens
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller civilingenjör med medicinteknisk inriktning gärna med några års yrkeserfarenhet inom medicinsk teknik, mycket meriterande om denna erfarenhet ligger inom området klinisk fysiologi. För att lyckas i rollen ser vi att du har goda IT-kunskaper och en förståelse för hur medicintekniska system samverkar med IT-infrastruktur.
Vi ser gärna att du har:
• Grundläggande kunskaper inom nätverksteknik, databashantering och systemintegration.
• Förståelse för IT-säkerhet, inklusive riskhantering och säkerhetsklassning av system.
• Erfarenhet av eller kännedom om GDPR, informationssäkerhet och konsekvensbedömningar enligt dataskyddsförordningen.
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som söker:
• Kan strukturera upp ditt arbete självständigt och driva såväl det löpande arbetet, som projekt.
• Ser till helheten, samarbetar bra med andra människor och bidrar till en positiv stämning.
• Är lyhörd och flexibel, tillmötesgående och har en vilja att hjälpa andra.
• Är noggrann i ditt arbete och lägger stor vikt vid kvalitet.
• Kan och gillar att systematiskt analysera och lösa problem.
• Är stabil och kontrollerad i stressiga och pressade situationer.
• Uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
• Har god förmåga att kommunicera på engelska och kan tillgodogöra dig talad och skriven teknisk engelska.
Du får stöd och handledning i ditt arbete genom introduktion och utbildningar. Du har även ett eget ansvar för ditt lärande och din utveckling.
Eftersom resor kan förekomma i tjänsten är B-körkort ett krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För denna tjänst genomförs bakgrunds- och lämplighetskontroll som en del av rekryteringsprocessen
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Hanna Kuutmann, 072-143 50 15.
Sveriges ingenjörer Nicklas Lindberg, 016-16 79 76
eller Magnus Kling, 016-10 46 10.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinsk fysik och teknik!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10009469