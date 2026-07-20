Medicinteknisk Ingenjör
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin / Elektronikjobb / Östersund Visa alla elektronikjobb i Östersund
2026-07-20
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Tillsammans med engagerade medicintekniska ingenjörer samt fysiker kommer du att arbeta med service och underhåll av medicintekniska produkter. Stor vikt läggs på goda IT kunskaper då IT system och bildhantering från röntgenmodaliteter och ultraljud utgör en central del.
Du kommer att ha en stor roll i organisationen med inflytande över integration i framtidens tekniska lösningar samt vara med och inhandla utrustning.
Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2 400 medarbetare är det enda i länet, det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare som är medicinteknisk ingenjör med erfarenhet av data/elektronik, men vi är öppna för sökande som har skaffat sig motsvarande kunskap genom erfarenhet.
Du är bekväm med att konfigurera medicintekniska utrustningar mot andra system, har kunskap om klient/server-miljö och nätverksstruktur såväl teoretiskt som praktiskt. Du kommer i huvudsak arbeta med service av Regionens olika röntgenutrustningar på sjukhuset och i primärvården samt medverka i upphandlingar av dessa modaliteter.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet då arbetet kräver drivkraft och struktur, samtidigt som du måste kunna kommunicera med olika yrkesgrupper om de tekniska frågor som står att lösa. Förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt och kunna prioritera i stressiga situationer är ett krav. Tjänsten innebär en hel del serviceresor i primärvården samt utbildningar och upphandlingsresor inom och utanför Sverige. Yrkesrollen har till uppgift att utreda komplexa samband, leverera rapporter och utforma utbildningar.
Vi kommer att fortlöpande att kalla till intervjuerKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är medicinteknisk ingenjör med några års erfarenhet av upphandling, service och underhåll av medicinteknisk utrustning. Annan utbildning eller dokumenterad erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som adekvat kan också accepteras.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Körkort B
Goda kunskaper i svenska (skriftligt/muntligt)
Goda kunskaper i engelska (skriftligt/muntligt)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 4 C336528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 27 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin Kontakt
Enhetschef
Theres Anttila theres.anttila@regionjh.se +46703749153 Jobbnummer
10006550