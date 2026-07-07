Medicinteknisk ingenjör
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering medicinsk teknik / Sjukhusteknikerjobb / Östersund Visa alla sjukhusteknikerjobb i Östersund
2026-07-07
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
På Medicinsk teknik på Östersunds sjukhus arbetar sammanlagt 17 ingenjörer och tekniker tillsammans i olika teknikgrupper. Vår främsta uppgift är att tillse att utrustningen är säker att använda för patient och personal.
Vi söker dig som vill arbeta med medicinsk teknik i en spännande och stimulerande miljö. Arbetet innebär att du säkerställer att sjukhusets utrustning och/el system fungerar optimalt och uppfyller våra höga krav på kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta nära vårdverksamheten och vara en viktig del i att skapa förutsättningar för en trygg och säker patientvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Exemplen på arbetsuppgifter är t ex:
• Ankomstkontroll av ny medicinteknisk utrustning
• Medverka vid installation och demontering av medicinteknisk utrustning/system på avdelning
• Genomförande av förebyggande och avhjälpande underhåll
• Upprätthålla och uppdatera teknisk dokumentation på medicinteknisk utrustning
• Säkerställa att all utrustning uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder
• Delta i upphandlingar och inköp av ny utrustning
Vi arbetar huvudsakligen med ärendehantering, vilket innebär att vi eller verksamheterna själva registrerar ärenden i systemet Medusa kundportal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ambitiös, noggrann och som vill arbeta med kritiska utrustningar i en spännande och stimulerande miljö. Du är praktiskt lagd men kan även hantera administrativa uppgifter.
Du har ett genuint teknikintresse och vill bidra till en trygg och säker vård genom avancerad teknisk kompetens. Du trivs i en roll där du får växla mellan problemlösning, planering och kundkontakt och där du gör verklig skillnad varje dag.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är serviceinriktad, flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga. God kommunikationsförmåga är ett viktigt redskap samt att du är strukturerad, med god ordning liksom tar initiativ och ansvar inom ditt arbetsområde.
Du är färdig eller har en pågående ingenjörsutbildning, gärna som högskoleingenjör eller högre med inriktning medicinsk teknik eller motsvarande, alternativt ett par års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Du behöver behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en sjukhusorganisation samt har en bredare generell teknisk kompetens. Det är också viktigt att du har ett driv att vilja göra skillnad inom vårt huvuduppdrag och med det också se din och lagets insats som viktig och betydelsefull för sjukvården.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och sociala färdigheter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C334406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering medicinsk teknik Kontakt
Enhetschef
Anna Häggström anna.haggstrom@regionjh.se +4663155036 Jobbnummer
9994702