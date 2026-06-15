Medicinteknisk ingenjör
Västra Götalandsregionen / Sjukhusteknikerjobb / Kungälv Visa alla sjukhusteknikerjobb i Kungälv
2026-06-15
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till MT inom Sjukhusen i väster
På Medicinsk teknik inom Sjukhusen i väster arbetar sammanlagt 16 ingenjörer och tekniker tillsammans 5 olika teknikgrupper. Vår främsta uppgift är att tillse att utrustningen är säker att använda för patient och personal. Våra kunder är idag i första hand våra fyra sjukhus, samt När- och Regionhälsan i vårt upptagningsområde. Nu söker vi en ersättare till vår arbetsgrupp inom operations- och anestesiutrustning.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, har god servicekänsla och välutvecklad samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan ta dig an uppgifter av varierande karaktär, har en god förmåga att skapa nätverk för samarbeten och har vana att jobba i projekt. Du behöver även kunna arbeta självständigt.
Vi värderar ansvarstagande, helhetssyn och kvalitetsmedvetenhet högt.
Vi erbjuder dig
Västra Götalandsregionen står inför ett teknikskifte där digitalisering är i fokus med integration av uppkopplade medicintekniska system. Därmed behöver vi även i större omfattning medverka i digitaliseringsprojekt på en samordnad regional nivå. Syftet är att få en sammanhållen funktion och hantering kring uppkopplad MTP.
Primärt söker vi dig med erfarenhet från arbete med operationsutrustning såsom operationsbord, försörjningspendlar och utrustning inom anestesi. Du kommer att ingå i teknikgruppen operation och anestesi.
Basplacering är på Kungälvs sjukhus i första hand. Vi jobbar teambaserat, vilket innebär att planerat och akut underhåll utförs på plats inom någon eller några av de andra tomterna inom Sjukhusen i väster. Du bör därför vara beredd på att resor i tjänsten förekommer med regelbundenhet.
Huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat avhjälpande och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning. Beroende på kompetens och potential kan uppdraget även innehålla medverkan i upphandlingar och genomföra utbildningsinsatser för bland annat vårdpersonal.
Vi arbetar huvudsakligen med ärendehantering, vilket innebär att verksamheterna själva registrerar ärenden i systemet Medusa kundportal.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser där du kan växa i din yrkesroll, vilket gör ditt jobb både ansvarsfullt och stimulerande.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Du bör ha ingenjörsutbildning på högskolenivå. Erfarenheter från projektledning är meriterande. Du bör även ha goda kunskaper inom nätverksteknologi, datorer och mätvärdesinsamling.
Det är dessutom ett krav att du har ett praktiskt handlag och erfarenhet av servicearbete, gärna inom medicinsk teknik. Praktiskt prov kommer att ske i samband med urvalsprocessen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en sjukhusorganisation samt har en bredare generell teknisk kompetens. Det är också viktigt att du har ett driv att vilja göra skillnad inom vårt huvuduppdrag och med det också se din och lagets insats som viktig och betydelsefull för sjukvården.
Du bör ha en mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Det är också viktigt att du kan jobba med stort kundfokus, är bra på att dokumentera och ser möjligheter i att samarbeta med kollegor på distans.
Språkkunskaper:
Svenska; flytande i tal och skrift
Engelska; goda kunskaper för att kunna kommunicera i tal samt tillgodogöra dig servicemanualer och kurser
B-körkort är ett krav för tjänsten då du kan behöva använda bil för transport.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande med uppehåll för semester v30-v33. Tänkt tillträdesdatum är med start i november.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinsk teknik Kontakt
enhetschef
Lars Fredriksson lars.fredriksson@vgregion.se 0761-928714 Jobbnummer
9964302