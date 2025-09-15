Medicinteknisk ingenjör
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till MT inom Sjukhusen i väster
På Medicinsk teknik inom Sjukhusen i väster arbetar ingenjörer och tekniker tillsammans i 5 olika teknikgrupper.
Vår främsta uppgift är att tillse att utrustningen är säker att använda för patient och personal. Våra kunder är idag i första hand våra fyra sjukhus, samt När- och Regionhälsan i vårt upptagningsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, har god servicekänsla och välutvecklad samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan ta dig an uppgifter av varierande karaktär, har en god förmåga att skapa nätverk för samarbeten och har vana att jobba i projekt. Du behöver även kunna arbeta självständigt.
Vi värderar ansvarstagande, helhetssyn och kvalitetsmedvetenhet högt.
Vi erbjuder dig
Västra Götalandsregionen står inför ett teknikskifte där digitalisering är i fokus med integration av uppkopplade medicintekniska system. Därmed behöver vi även i större omfattning medverka i digitaliseringsprojekt på en samordnad regional nivå. Syftet är att få en sammanhållen funktion och hantering kring uppkopplad MTP.
Primärt söker vi dig med erfarenhet från arbete med radiologisk utrustning, där vi behöver täcka för en av våra medarbetare som planerar att vara föräldraledig från årsskiftet.
Har du annan erfarenhet och kompetens kommer du att ingå i någon av de övriga teknikgrupperna inom vår enhet. Tjänsten är tillsvidare, vilket gör att du fortsättningsvis kommer att bygga på din kompetens och ingå i någon av arbetsgrupperna.
Tänkt basplacering kommer att vara Kungälv i första hand, men beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens kan även någon av våra andra tomter bli aktuella.
Huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat avhjälpande och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning. Beroende på kompetens och potential kan uppdraget även innehålla medverkan i upphandlingar och genomföra utbildningsinsatser för bland annat vårdpersonal.
Resor i tjänsten förekommer. Vi jobbar teambaserat, vilket innebär att planerat underhåll utförs på plats inom någon eller några av Sjukhusen i västers fyra sjukhustomter.
Vi arbetar med huvudsakligen med ärendehantering, vilket innebär att verksamheterna själva registrerar ärenden i systemet Medusa kundportal.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser där du kan växa i din yrkesroll, vilket gör ditt jobb både ansvarsfullt och stimulerande.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Du bör ha ingenjörsutbildning på högskolenivå. Erfarenheter från projektledning är meriterande.
Du bör ha goda kunskaper inom nätverk, datorer och mätvärdesinsamling.
Det är dessutom ett krav att du har ett praktiskt handlag och erfarenhet av servicearbete, gärna inom medicinsk teknik. Praktiskt prov kommer att ske i samband med urvalsprocessen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en sjukhusorganisation samt har en bredare generell teknisk kompetens.
Du bör ha en mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Det är också viktigt att du kan jobba med stort kundfokus, är bra på att dokumentera och ser möjligheter i att samarbeta med kollegor på distans.
Språkkunskaper:
Svenska; flytande i tal och skrift
Engelska; goda kunskaper för att kunna kommunicera i tal samt tillgodogöra dig servicemanualer och kurser
B-körkort erfordras.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
