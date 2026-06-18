Medicintekniker
Västra Götalandsregionen / Sjukhusteknikerjobb / Kungälv Visa alla sjukhusteknikerjobb i Kungälv
2026-06-18
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till MT inom Sjukhusen i väster
På Medicinsk teknik inom Sjukhusen i väster arbetar sammanlagt 16 ingenjörer och tekniker tillsammans i 5 olika teknikgrupper. Vår främsta uppgift är att tillse att utrustningen är säker att använda för patient och personal. Våra kunder är idag i första hand våra fyra sjukhus, samt När- och Regionhälsan i vårt upptagningsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, har god servicekänsla och välutvecklad samarbetsförmåga. Det är mycket viktigt att du kan ta dig an uppgifter av varierande karaktär, har en god förmåga att kunna arbeta med många uppgifter parallellt och är stresstålig.
Vi värderar ansvarstagande och kvalitetsmedvetenhet högt samt lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där möten mot kund ingår dagligen i arbetet för att bygga upp ditt nätverk för ett gott samarbete.
Vi erbjuder dig
Du får gärna ha erfarenhet från arbete med medicinteknisk utrustning såsom blodtrycksapparater, pulsoximetrar, och utrustning inom mottagningsverksamhet. Du kommer att ingå i teknikgruppen mekatronik.
Din placering kommer att vara Kungälv i första hand. Vi jobbar teambaserat vilket innebär att planerat underhåll utförs på plats inom någon av Sjukhusen i västers fyra sjukhustomter eller inom Region- eller Närhälsans vårdcentraler eller mottagningar. Resor i tjänsten sker någon eller några gånger per vecka under dagtid.
Huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat avhjälpande och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning. Beroende på kompetens och potential kan uppdraget även innehålla medverkan i upphandlingar och genomföra utbildningsinsatser för bland annat vårdpersonal.
Vi arbetar i flöde med ärendehantering, vilket innebär att verksamheterna själva registrerar ärenden i systemet Medusa kundportal.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser där du kan växa i din yrkesroll, vilket gör ditt jobb både ansvarsfullt och stimulerande.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Du som söker kan ha ingenjörsutbildning på grundskole- eller högskolenivå eller motsvarande erfarenhet förvärvad från tidigare yrke. Erfarenheter från projektledning är meriterande.
Det är ett krav att du har ett praktiskt handlag och erfarenhet av servicearbete, gärna inom medicinsk teknik. Praktiskt prov kommer att ske i samband med urvalsprocessen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en sjukhusorganisation samt har en bredare generell teknisk kompetens. Du får gärna ha kunskaper inom nätverksteknologi, datorer och mätvärdesinsamling.
För att fungera i din roll behöver du vara bekväm med att hantera många ärenden samtidigt och också kunna prioritera bland dessa för att kunna ge kunderna den hjälp de behöver.
Språkkunskaper:
Svenska; flytande i tal och skrift
Engelska; goda kunskaper för att kunna kommunicera i tal samt tillgodogöra dig servicemanualer och kurser
B-körkort manuell är ett krav för tjänsten då du kan behöva använda bil för transport.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande med uppehåll för semester v30-33. Tänkt tillträdesdatum är med start i december.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinsk teknik Kontakt
enhetschef
Lars Fredriksson, enhetschef lars.fredriksson@vgregion.se 0761-928714 Jobbnummer
9969744