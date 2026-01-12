Medicinskt ledningsansvarig audionom
Audika är en del av Demant och vi är Sveriges ledande privata aktör inom hörselvård med över 30 hörselkliniker i södra och mellersta Sverige och ca 200 medarbetare.
Sedan 2016 har vi arbetat med att hjälpa människor nå sin fulla hörselpotential. Vi kombinerar den senaste tekniken med de främsta experterna och hjälper över 10 000-tals människor årligen till ökad livskvalitet genom bättre hörselhälsa.
Medicinskt ansvarig legitimerad audionom
Efter 16 år i rollen går vår medicinskt ledningsansvariga audionom vidare till nya utmaningar. Nu söker vi dig som vill ta vid och fortsätta driva och utveckla Audikas audiologiska resa tillsammans med ett engagerat och kompetent team.
Vill du vara med och säkerställa audiologisk kvalitet i världsklass och bidra till utvecklingen av framtidens hörselvård?
Audika söker nu en Medicinskt ledningsansvarig audionom som vill kombinera kliniskt arbete med operativt ansvar och bli en nyckelperson i vårt uppdrag: att hjälpa människor att höra bättre - varje dag.
Om rollen
Som Medicinskt ledningsansvarig audionom blir du en central i Audikas systematiska kvalitetsarbete. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten arbetar i enlighet med riktlinjer inom primär hörselrehabilitering och i linje med Audikas globala audiologistrategin, ATRT-arbetsmetodik och hälso- och sjukvårdslagen.
Du kombinerar kliniskt arbete med samverkansuppgifter och kommer vara kontaktpersonen internt och säkerställa att vården och behandlingen av patienter sker enligt gällande lagar och riktlinjer, samt att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet där medicinsk kompetens saknas.
Rollen passar dig som vill ta nästa steg, driva förbättringsarbete, stötta kollegor och vara en trygg medicinsk expert i organisationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Stötta verksamhetschefer och audionomer i medicinska och audiologiska frågor.
* Ansvara för medicinska bedömningar inom ramen för primär hörselrehabilitering för de ledare där medicinsk kompetens saknas.
* Ansvara för medicinska bedömningar där medicinsk kompetens saknas.
Identifiera och lyfta fram medicinska och kvalitativa brister samt föreslå förbättringsåtgärder.
Operativa och kliniska uppgifter
* Bedriva egen patientmottagning inom primär hörselrehabilitering.
* Bedömning och handläggning av ärenden från patientnämnden, IVO, avvikelser och övrigt förekommande där externa parter är involverade och/eller ska bli involverade.
* Ansvara för introduktion inom Audika Akademin kopplat till valda delar inom audiologi.
* Säkerställa audiologisk kvalitet och ge stöd i patientrelaterade ärenden.
Samarbete och kommunikation
* Ansvara för årlig planering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
* Representera Audika externt inom regiondrivna verksamheter.
* Säkerställa att frågor om vård och hjälpmedel följer interna rutiner.
* Översyn av medicinska rutiner och processer i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen
Det vi vill höra om dig
Vi tror att du kommer trivas och lyckas i rollen om du:
* Brinner för kvalitet och förbättringsarbete.
* Sätter patienten i centrum och drivs av att leverera vård av högsta standard.
* Har förmåga att samordna och kommunicera med olika intressenter - internt som externt.
* Är analytisk, proaktiv, flexibel och lösningsorienterad.
* Vill bidra till att utveckla Audikas processer, medarbetare och audiologiska arbetssätt.
Nyckelkompetenser
* Djup kunskap inom audiologi och kvalitetsledning.
* Starka kommunikativa och pedagogiska färdigheter.
* Förmåga att driva förändring och utveckling i enlighet med fastställda områden och i linje med Audikas värdeordKvalifikationer
* Audionomexamen (3-årig kandidatutbildning).
* Legitimerad audionom (Socialstyrelsen).
* Minst 5 års erfarenhet inom hörselbranschen.
Placeringort och omfattning
Placeringsort Stockholm
Omfattning: heltid, 40 timmar i veckan ( 60% patientmottaning - 40% medicinskt ledningsansvarig (fördelningen kan variera under året efter verksamhetsbehov)
Resor kan förekommaSå ansöker du
Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa medicinska ledningsansvariga audionom. Ersättning
