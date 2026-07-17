Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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2026-07-17
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
För dig som vet vad som krävs – och vill få saker att fungera i praktiken
Vill du använda din erfarenhet där den verkligen gör skillnad, inte bara på pappret utan i vardagen för invånarna? Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) söker nu en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Vi söker dig som har varit med ett tag. Som kan skilja det som låter bra från det som faktiskt fungerar, och som vill bidra till en trygg, säker och sammanhållen vård i en organisation där du faktiskt kan påverka.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett MAS‐uppdrag där du både har ansvar och verkliga möjligheter att göra skillnad.
En unik arbetsmiljö – KSON är en integrerad organisation mellan kommun och region, vilket ger helt andra möjligheter till helhetssyn än i de flesta kommuner
Kort väg från analys till förändring – du arbetar nära både uppföljning, avtal och verksamhet
Ett uppdrag med tyngd – din kompetens är central i styrning, uppföljning och utveckling av vården
Erfarna kollegor inom beställning, kvalitet och utveckling som delar fokus på kvalitet och resultat
Möjlighet att påverka systemet – inte bara enskilda verksamheter
Det här är ett uppdrag för dig som vill använda din erfarenhet fullt ut.
Uppdraget
Som MAS ansvarar du för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet, i enlighet med bland annat:
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Patientsäkerhetslagen (PSL)
Hälso- och sjukvårdsförordningen
Patientlagen och patientdatalagen
I uppdraget ingår att:
Säkerställa att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs – både i egen regi och hos utförare
Följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvården inom KSON:s ansvarsområden
Utforma och uppdatera riktlinjer och styrande dokument
Ansvara för övergripande patientsäkerhetsarbete
Vara sakkunnig och stöd i medicinska frågor till chefer, kollegor och utförare
Driva utveckling av kvalitet och arbetssätt tillsammans med verksamheter och samarbetspartners
Bidra i uppföljning av avtal och kvalitet i vård som bedrivs på uppdrag av KSON
Du arbetar självständigt, men i nära samverkan med MAR, kollegor och verksamheter.
Utmaningar och möjligheter
Det här är inget för dig som vill förvalta – det här är ett uppdrag för dig som vill påverka. Du ser möjligheter där andra ser hinder och omsätter analys till praktiska och hållbara lösningar.
Hos oss möter du:
En komplex verklighet med många utförare och verksamheter
Gränssnitt mellan kommun och region där samverkan är avgörande
Höga förväntningar på kvalitet och tydlighet
Men också:
Möjlighet att påverka hela kedjan från avtal till uppföljning och utveckling
Ett sammanhang där MAS‐rollen är integrerad i styrning och kvalitet, inte isolerad
Kollegor som vill framåt och som värdesätter dialog och sakkunskap
Här gör din erfarenhet skillnad varje dag.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom exempelvis vård av äldre eller kognitiva sjukdomar, alternativt som distriktssköterska
Minst fem års arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av strategiskt patientsäkerhetsarbete på övergripande nivå
Dokumenterad erfarenhet av samverkan och relationsbyggande i komplexa organisationer
Meriterande
Erfarenhet av MAS‐uppdrag eller liknande strategisk roll
Erfarenhet av arbete i ledande roll
Bred erfarenhet från flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvårdDina personliga egenskaper
Du är en trygg och förtroendeingivande person som med integritet, tydlighet och gott omdöme skapar förtroende i samverkan med chefer, medarbetare och externa aktörer. Du bygger starka professionella relationer, har lätt för att skapa samarbete och bidrar till ett konstruktivt arbetsklimat även i komplexa sammanhang. Samtidigt är du lösningsorienterad och analytisk, med förmåga att identifiera utvecklingsbehov, se möjligheter och omsätta dina bedömningar till hållbara och verksamhetsnära lösningar. Du är stadig i ditt agerande, kan stå fast vid välgrundade beslut när situationen kräver det och har förmåga att driva frågor framåt på ett lyhört och professionellt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Vi arbetar med beställning, uppföljning och utveckling av vård och omsorg i nära samverkan med både privata utförare och det helägda bolaget Tiohundra AB.
Här finns förutsättningar att arbeta med helhet, kvalitet och utveckling på riktigt.
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 48 000 - 55 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Mer om Sjukvård och omsorg i Norrtälje som arbetsgivare kan du läsa här: Jobba hos oss (https://www.sjukvardomsorg.se/jobba-hos-oss/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.sjukvardomsorg.se/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/)
Norrtälje kommun och Region Stockholm ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Beställning Och Kvalitet Kontakt
Avdelningschef
Mona Larsson mona.larsson@norrtalje.se Jobbnummer
10005049