Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
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2026-06-25
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Sollefteå kommun söker en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som vill vara med och utveckla en trygg, kvalitetssäkrad och patientsäker verksamhet för våra invånare.
MAS tillhör den övergripande ledningen för Vård och social omsorg och hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp där du tillsammans med andra arbetar med att förverkliga övergripande mål och visioner.
Som MAS har du ett medicinskt ledningsansvar med mandat och ansvar för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll inom kommunal hälso- och sjukvård. Tillsammans med Verksamhetschef för hälso- och sjukvård och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar ni för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalité.
Du är en nyckelperson i kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete och arbetar nära chefer, legitimerade professioner, interna och externa samarbetspartners.
Du ansvarar för att patienten får säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Hälso- och sjukvårdsförordningen. Detta innefattar ansvar för läkemedelshantering, patientsäkerhet, delegering av vårduppgifter och att rutiner för rapportering fungerar väl.
I ditt dagliga arbete kommer du bland annat:
• Säkerställa att författningsbestämmelser, rutiner och riktlinjer efterlevs och är kända i verksamheterna
• Utarbeta lokala anvisningar och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård
• Hantera avvikelser i hälso- och sjukvården
• Anmäla allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård- och omsorg
• Skriva och samordna patientsäkerhetsberättelsen
• Ansvara för medicintekniska produkter i samråd med MAR
• Ge stöd och vägledning till verksamheter i frågor om patientvård, introduktion, utbildning och kompetensutveckling
• Leda förändrings- och förbättringsarbeten
• Samverka aktivt med kvalitetsledare, verksamhetschefer och ledning för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna
• Utforma tjänsteskrivelser och remissyttranden inom ditt ansvarsområde
• Delta i olika dialogmöten, nätverk och samverkansgrupper där du bidrar med din medicinska kompetens.
• I krissituationer, vid olyckor eller katastrofer arbetar du tillsammans med övrig ledning för att säkerställa att rutiner och planer finns på platsKvalifikationer
Vi söker dig som har sjuksköterskeexamen och omfattande erfarenhet som sjuksköterska. Kunskap om och erfarenhet från kommunal eller regional hälso- och sjukvård är av stor betydelse. Vi värdesätter god kännedom om gällande lagstiftning inom området, särskilt Hälso- och sjukvårdslagen, Hälso- och sjukvårdsförordningen och den nya Socialtjänstlagen.
Erfarenhet av att arbeta med patientsäkerhet, kvalitetsarbete och systematisk uppföljning är meriterande. Vi söker någon som tidigare arbetat som eller tillsammans med MAS eller liknande medicinskt ansvarig roll.
Som person ser vi att du är både analytisk och pedagogisk, initiativrik och strukturerad. Du känner stort ansvar för dina uppdrag och deras genomförande. Du trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar, men uppskattar och bidrar till goda samarbeten genom att vara lyhörd och tydlig i din kommunikation både muntligt och skriftligt. Du är en van användare av Officepaketet och har goda IT-kunskaper.
Du behöver vara trygg i att förmedla och presentera information både muntligt och skriftligt i olika forum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
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881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Kontakt
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Sofia Lindahl 0620- 68 20 12 Jobbnummer
9978126