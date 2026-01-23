Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
2026-01-23
Vansbro kommun söker en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som vill ta ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Tjänsten är strategisk och självständig med stora möjligheter att bidra till utveckling och förbättring av vården för kommunens invånare.
Som MAS har du det övergripande medicinska ledningsansvaret inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen och patientdatalagen. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheter, ledning och externa aktörer. I rollen som MAS kan uppdraget förändras utifrån de behov som uppkommer.
Du arbetar nära medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) samt i samverkan med sektorchef äldreomsorg, verksamhetschef HSL, enhetschefer, andra vårdgivare och myndigheter. I uppdraget ingår även deltagande i nätverk, samverkan i omställningen till en god och nära vård samt omvärldsbevakning.
Du kommer att
• säkerställa att gällande författningar, föreskrifter och rutiner inom hälso- och sjukvården är kända och tillämpas
• verka för hög medicinsk kvalitet och god patientsäkerhet inom äldreomsorg och social omsorg
• bevaka, tolka och implementera lagar och föreskrifter inom området
• kvalitetsgranska verksamheten och genomföra uppföljningar enligt gällande lagstiftning
• ansvara för medicinsk avvikelsehantering samt utreda och hantera allvarliga avvikelser
• fullgöra anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och upprätta anmälningar till IVO
• samordna och upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse
• ta fram, implementera och följa upp rutiner, riktlinjer och egenkontroller
• fungera som rådgivande stöd till verksamhet och politik
• samverka med andra vårdgivare och myndigheter
• driva och utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
• på uppdrag av chef för HSL medverka i eller leda utvecklingsprojekt och upphandlingar
• ansvara för kommunens HSA-register samt skriva remissvar till andra myndigheter
• rapportera kontinuerligt till omsorgsutskottet.
Du måste
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha flerårig yrkeserfarenhet som sjuksköterska
• ha mycket goda kunskaper om lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården
• ha mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• goda datakunskaper
• ha ett stort intresse för patientsäkerhet, kvalitetsarbete och hälsosjukvårdsfrågor
• ha B-körkort.
Det är meriterande om du också
• är vidareutbildad distriktssköterska eller specialistsjuksköterska, exempelvis med inriktning mot geriatrik
• har vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård
• har tidigare erfarenhet av uppdraget som MAS
• har arbetat i ledande ställning inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst
• har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi vill att du
• är självgående
• är strukturerad och professionell i ditt arbetssätt
• har god analytiska förmåga
• har förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut
• har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301556-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Kontakt
Sektorchef Äldreomsorg
Frida Hellberg frida.hellberg@vansbro.se 0281-75155 Jobbnummer
