Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett brukarorienterat synsätt - vi arbetar alla tillsammans för att ge brukaren en kvalitativ vård och omsorg varje dag. Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar omkring 400 stolta och engagerade medarbetare inom hemtjänst, vårdboende, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. socialpsykiatrin samt myndighetsutövning. Hos oss kommer du arbeta med att ge våra invånare en god service och bidra till att nå kommunens mål.
Forshaga kommun söker en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som vill ta ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Tjänsten innebär ett strategiskt och självständigt uppdrag med stor möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av vården för kommunens invånare.Dina arbetsuppgifter
Som Medicinskt ansvarig sjuksköterska har du det övergripande medicinska ledningsansvaret inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ditt uppdrag innebär att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen, patientlagen och patientdatalagen.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för medicinsk avvikelsehantering samt utreda och hantera allvarliga avvikelser Fullgöra anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och upprätta anmälningar till IVO Samordna och upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse Fungera som rådgivande stöd till förvaltning och nämnd i frågor som rör hälso- och sjukvård Ta fram, implementera och följa upp rutiner, riktlinjer och egenkontroller Granska verksamheten utifrån lagkrav och föreslå förbättringsåtgärder Ansvara för kommunens HSA-register Skriva remissvar från nämnd till andra myndigheter
Du arbetar nära medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS) samt i samverkan med Förvaltningschef, Enhetschefer och andra vårdgivare. I uppdraget ingår även deltagande i nätverk, samverkan med externa aktörer samt omvärldsbevakning inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flerårig yrkeserfarenhet och god kunskap om gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Det är meriterande om du:
Är vidareutbildad distriktssköterska eller specialistsjuksköterska, exempelvis med inriktning mot geriatrik Har tidigare erfarenhet av uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska Har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Som person är du självgående, strukturerad och har ett professionellt förhållningssätt. Du arbetar tryggt och noggrant, har god analytisk förmåga och kan prioritera samt fatta välgrundade beslut. Du har lätt för att samarbeta, är pedagogisk i ditt sätt att förmedla kunskap och tar initiativ när situationen kräver det.
B-körkort är ett krav för tjänsten.Anställningsvillkor
I Forshaga kommun utvecklar vi vår verksamhet tillsammans genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Tillsammans skapar vi långsiktig nytta för både individ och samhälle. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Forshaga kommun verkar för lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter den mångfald som bidrar till verksamhetens utveckling. Som medarbetare erbjuds du personalförmåner såsom friskvårdsbidrag, pensions- och semesterväxling samt möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst på 100% med stationeringsort Forshaga.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
