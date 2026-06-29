Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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2026-06-29
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Strategisk ledare inom patientsäkerhet
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunala primärvård? Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Linköpings kommun får du en central roll i arbetet med att stärka kvalitet, patientsäkerhet och utveckling inom vård och omsorg. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som MAS arbetar du på övergripande nivå med att säkerställa, följa upp och utveckla kvalitet och patientsäkerhet inom kommunens primärvård. Uppdraget omfattar både vård- och omsorgsförvaltningens och socialförvaltningens verksamheter samt verksamheter som bedrivs av privata utförare på uppdrag av kommunen.
En central del av uppdraget är att säkerställa styrningen av hälso- och sjukvården genom att ta fram och förvalta direktiv och styrande dokument som stödjer en säker och likvärdig vård.
En viktig del av uppdraget är att följa upp, granska och analysera verksamheternas resultat för att identifiera utvecklingsområden. Genom systematisk uppföljning och analys identifierar du risker och förbättringsbehov och bidrar till att stärka patientsäkerheten och vårdens kvalitet.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
leda och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet
följa upp kvalitet och patientsäkerhet inom kommunala verksamheter och hos privata utförare
analysera resultat, risker och avvikelser samt initiera förbättringsåtgärder
säkerställa att lagar, föreskrifter och nationella krav efterlevs
ta fram och förvalta styrande dokument inom hälso- och sjukvårdsområdet
ansvara för Lex Maria-processer och anmälningar till IVO
vara sakkunnigt stöd till ledning, verksamheter och nämnder i hälso- och sjukvårdsfrågor
Du arbetar nära övriga MAS, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och utvecklingsledare. Tillsammans bidrar ni med olika kompetenser för att utveckla kvalitet, patientsäkerhet och en kunskapsbaserad vård. Rollen innebär också nära samverkan med verksamheter inom kommunen, Region Östergötland, privata utförare och andra externa aktörer. Du representerar även kommunen i regionala och nationella nätverk.
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra enhet Strategisk hälso- och sjukvård inom avdelningen Avtal och kvalitet. Här arbetar MAS, MAR och utvecklingsledare tillsammans med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Vi är en enhet med hög kompetens där nära samarbete, kunskapsutbyte och ett prestigelöst arbetssätt är en självklar del av vardagen och där vi använder varandras kompetenser för att nå bästa resultat.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kommunal primärvård och god kunskap om den lagstiftning och de föreskrifter som styr kommunal vård och omsorg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitets-, utvecklings- eller utredningsarbete, har arbetat i en ledande eller strategisk funktion eller har relevant vidareutbildning inom området.
För att lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan strategiska perspektiv och verksamhetsnära frågor. Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten.
Som MAS har du en viktig ledande funktion inom kommunen. Därför söker vi dig som är trygg både i din profession och som person. Du har hög integritet, kan göra självständiga bedömningar även i komplexa situationer och har mod att stå upp för kvalitet, patientsäkerhet och gällande regelverk. Du kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift och har förmåga att skapa engagemang, förtroende och samsyn i frågor som rör vårdens kvalitet och utveckling.
I denna rekryteringsprocess kan tester och arbetsprov tillämpas. Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17508
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Lena Järnland Lena.Jarnland@linkoping.se +4613207951 Jobbnummer
9982343