Medicinskt ansvarig sjuksköterska
2026-04-15
Vill du ha ett samhällsviktigt uppdrag där din medicinska kompetens gör verklig skillnad för många människor? Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun söker en medicinskt ansvarig sjuksköterska som vill ta ett centralt ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och långsiktig utveckling inom kommunal hälso- och sjukvård. I rollen får du möjlighet att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära i ett samhällsviktigt uppdrag, där din medicinska kompetens och professionella bedömning bidrar till trygg och säker vård för kommunens invånare. Tjänsten vänder sig till dig som vill vara med och påverka, samverka och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med chefer, professioner och samverkansparter. Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska är du en av två MAS i kommunen och arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter med ett särskilt ansvar för utveckling och uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget omfattar verksamheter inom särskilt boende, LSS och hälso- och sjukvård i hemmet hemsjukvård och innebär att säkerställa att vården bedrivs på ett patientsäkert, rättssäkert och ändamålsenligt sätt.
I rollen arbetar du med att utveckla, följa upp och kvalitetssäkra rutiner, riktlinjer och arbetssätt inom områden som dokumentation enligt HSL, läkemedelshantering, delegeringar, utbildningsinsatser och avvikelsehantering. Du medverkar som sakkunnig i upphandlingar, besvarar remisser och tar fram tjänsteskrivelse inom uppdragets ansvarsområde. Du har tillsynsansvar och ansvarar för utredning och anmälan enligt lex Maria. Arbetet innebär även att ge råd, stödja och vägleda chefer och hälso- och sjukvårdspersonal i såväl förebyggande arbete som i komplexa hälso- och sjukvårdsfrågor.
Du samverkar nära med andra professioner inom kommunen samt med andra huvudmän och aktörer inom hälso- och sjukvård externa vårdgivare och regionala aktörer. I uppdraget förväntas du bidra till målen om god och nära vård, hög patientsäkerhet, stärkt samverkan och en personcentrerad vård där kvalitet, kontinuitet och trygghet för den enskilde står i centrum.
Du ingår i ledningsgrupp för Hälso- och sjukvård tillsammans med förvaltningschef, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig för rehabilitering och kvalitetschef.
Du har stort utrymme att forma och driva ditt område - tillsammans med kompetenta kollegor och en organisation som vill framåt. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Vidareutbildning som distriktssjuksköterska, inom geriatrik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård
God kunskap om gällande lagstiftning och föreskrifter inom HSL
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete som medicinskt ansvarig sjuksköterska
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt samverkan över organisationsgränser
Vi söker dig som är trygg i din profession och som arbetar med tydlighet, ansvarstagande och gott omdöme. Du har ett strukturerat och faktabaserat arbetssätt och förmåga att agera rättssäkert även i komplexa situationer. Samtidigt är du rådgivande, stödjande och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ, professionell och har ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet, nyfikenhet och utvecklingsvilja. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss arbetar vi med personcentrerad vård och utgår från hela människan för att kunna möta individens samlade behov. Det innebär att vi fokuserar på kvalitet, trygghet och helhet i vården. Som medicinskt ansvarig sjuksköterska får du ett uppdrag där din kompetens tas tillvara och där du ges möjlighet att påverka, bidra med sakkunskap och vara en del av ett professionellt sammanhang som präglas av samarbete, respekt och ansvarstagande. Du erbjuds ett meningsfullt arbete i en organisation där kvalitet, patientsäkerhet och långsiktig utveckling står i centrum.
Övrig information
Urvalsarbetet inleds annonstiden löpt ut. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidater.
Kompetensintervjuer är inplanerade vecka 21 på plats.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ redan nu registerutdrag 442.3 på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
Utdraget ska tas med i ett oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen
Vi kommer att kontrollera legitimationens giltighet hos socialstyrelsen genom Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP) - Socialstyrelsen och även om det finns pågående ärende hos IVO Ta del av handlingar | IVO.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningsövergripande (HE) Kontakt
Anna-Karin Liljedahl, Vårdförbundet anna-karin.liljedahl@halmstad.se +46766970106 Jobbnummer
9854894