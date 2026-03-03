Medicinskt ansvarig sjuksköterska
2026-03-03
Är du vår nästa MAS? Vår Mas tänker gå i pension och behöver dig som är intresserad av att vara med att fortsätta utveckla kommunal hälso och sjukvård.
Som Mas kommer ditt huvudsakliga fokus vara patientsäkerhet. Utifrån lagstiftning och styrdokument kommer du att arbeta för att kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvården. I din roll har du ett särskilt ansvar för utvecklingen samt uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet. I ansvaret ingår kvalitetsöversyn och kravställande på förvaltningens dokumentation, läkemedelshantering, delegeringar, utbildning samt informationsflöde inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Arbetet ställer vidare krav på att upprätthålla goda samverkansformer med både externa och interna vårdgivare. Du ska vara bra på att samarbeta och se lösningar. Du blir en viktig del i omställningsarbetet, Nära Vård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att ta fram rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården, utreder rapporter om missförhållanden samt säkerställer och utvecklar en rättssäker myndighetsutövning och god avvikelsehantering. Organisatoriskt är du placerad direkt underställd Socialchefen.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet i yrket. Vi ser helst att du har en vidareutbildning inom yrket. Meriterande är om du har tidigare arbetslivserfarenhet av att leda andra, kvalitetsarbete och utvecklingsuppdrag. Som person är du trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt. Du är systematisk och välorganiserad med förmåga att planera och driva ditt arbete och agera oberoende av andra. Du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift och anpassa dig till den målgrupp du möter. För att trivas i rollen krävs det att du arbetar strukturerat och metodiskt och har en vilja att utvecklas, lära nytt, se förbättringar i verksamheter och att bidra till helheten för att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och framförallt förmåga att samarbeta. B-körkort är ett krav. Ersättning
