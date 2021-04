Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen - Sjuksköterskejobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna2021-04-09Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg? Är du driven, modig och lösningsorienterad? Då har vi ett utvecklande och roligt arbete att erbjuda!På vård- och omsorgsförvaltningar arbetar cirka 3000 medarbetare som tillsammans ser till att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning får den vård och omsorg som de behöver. Förvaltningen är uppdelad i en stab och de fem verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård, bistånd och bemanning. Vi är nästan 70 olika professioner som gör skillnad i andra människors liv, varje arbetsdag.En viktig uppgift är att anpassa organisationen för att möta framtida behov med växande målgrupper som har höga krav på egen medverkan och kvalificerad vård och omsorg. Vi arbetar för att den enskilde ska få det stöd hen behöver utifrån sina egna förutsättningar och behov för att kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.I rollen som MAS ingår du i förvaltningens utrednings- och utvecklingsenhet. Dina kollegor på enheten är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), utredare, utvecklingsledare, utvecklare, kvalitetsutvecklare, statistiker och socialt ansvarig samordnare (SAS). Totalt är vi cirka 17 personer som arbetar inom utrednings- och utvecklingsenheten. I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska är du underställd utredningschef.2021-04-09Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och strategiskt arbete där du får stor chans att påverka och driva utvecklingsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten i Eskilstuna kommun! I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har du, tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) det övergripande ansvaret för att styrdokument för hälso- och sjukvård följs, att samverkan och samordning med andra vårdgivare sker samt att ge råd och stöd till verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef i hälso- och sjukvårdsfrågor. MAS och MAR har ett särskilt ansvar för patientsäkerheten dvs att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområdeAndra uppgifter som ingår i tjänsten är till exempel:Upprätta styrdokument inom hälso- och sjukvårdsområdet.OmvärldsbevakningGenomföra verksamhetsuppföljningar, kvalitetsuppföljningar och internkontrollFölja upp avtal med externa aktörerIngå i MAS/MAR-nätverkUtreda och anmäla enligt lex MariaUtreda och besvara klagomål från patientnämnden och IVOÅrliga kvalitetssammanställningar till nämnd, inkl patientsäkerhetsberättelseSamverka och samarbeta med hälso- och sjukvårdsområdet samt med övriga enheterDelta och driva utveckling enligt vård- och omsorgsnämndens strategiska utvecklingsplan.Representera i länsgemensamma och nationella nätverkRapportera till nämndArbetet sker i nära samarbete med andra och med utgångspunkt av nämndens strategiska utvecklingsplan. Du leder tillsammans med verksamhetschef och MAR det strategiska utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du lägger själv upp din arbetsdag och har stor frihet att utveckla nya arbetssätt som bidrar till förvaltningens måluppfyllelse.För att lyckas i rollen söker vi dig som är/har:legitimerad sjuksköterskaminst fem års erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård, varav minst två år inom kommunal hälso- och sjukvårdgoda kunskaper i de regelverk som styr hälso- och sjukvårdsuppdragetlätt för att uttrycka dig i tal och i skrift på svenskavan att använda IT i vardagen, tex OfficepaketetVi ser det som meriterande om du har:vidareutbildning gärna inom öppen hälso- och sjukvård/primärvårdarbetat med utvecklingsfrågor på en övergripande organisatorisk nivåtidigare ledarerfarenhettidigare erfarenhet från verksamhet inom funktionshinder och/eller äldreomsorgerfarenhet av att utbilda och leda utvecklingsuppdragDina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och direkt avgörande för hur du kommer lyckas i din roll. Du är driven, trygg och fokuserar på att skapa goda resultat i allt du tar dig an. Vi söker dig som med ett positivt och uppskattande förhållningssätt leder arbetet framåt. Du är strukturerad, har god analytisk förmåga och fokus på helheten.En annan framgångsfaktor för att lyckas med uppdraget är din förmåga att kombinera självständigt arbete med att samarbeta och skapa goda relationer med andra vilket i sin tur innebär att du är en uppskattad samarbetspartner både externt och internt. Du är lyhörd och ser lösningar snarare än problem.Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen5680238