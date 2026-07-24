Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
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2026-07-24
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Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
Från den 1 juli 2026 ska alla kommuner ha en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Många kommuner rekryterar nu men få kan erbjuda den möjlighet, det mandat och det sammanhang som finns i Norrtälje.
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) söker nu vår nya MAR.
Vi söker dig som vill använda din erfarenhet, ditt omdöme och din professionella tyngd för att forma och utveckla rehabiliteringen i en av Sveriges mest spännande vård- och omsorgsorganisationer. Du får möjlighet att påverka på systemnivå, bidra till god och säker vård och göra verklig skillnad för invånarnas självständighet, hälsa och livskvalitet.
Kanske är du arbetsterapeut eller fysioterapeut med lång erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Kanske har du arbetat med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, hjälpmedel eller verksamhetsutveckling. Oavsett bakgrund är du trygg i din profession och van att omsätta kunskap till förbättringar som får genomslag i verksamheten.
Vi erbjuder dig
Hos oss verkar du i skärningspunkten mellan kommun och region, i en organisation som ansvarar för hela vård- och omsorgssystemet. Det ger ett helhetsperspektiv och ett strategiskt inflytande som få andra MAR-uppdrag kan erbjuda.
Du får:
Vara med och forma och etablera MAR-funktionen från start
Ett strategiskt och självständigt uppdrag med stort inflytande
Möjlighet att påverka utvecklingen av rehabilitering på systemnivå
En central roll i arbetet med kvalitet, patientsäkerhet och nära vård
Korta beslutsvägar och goda möjligheter att omsätta idéer till handling
Erfarna och engagerade kollegor med fokus på samarbete, kvalitet och utveckling
Uppdraget
Som MAR är du KSON:s högsta sakkunniga funktion inom rehabiliteringsområdet. Du ansvarar för att rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsinsatser bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Du leder och utvecklar det övergripande rehabiliteringsarbetet genom uppföljning, analys, kvalitetsutveckling och sakkunnigt stöd till verksamheter och utförare.
I rollen kommer du bland annat att:
• Utforma, följa upp och utveckla riktlinjer, rutiner och styrande dokument
• Följa upp kvalitet, patientsäkerhet och avvikelser inom rehabiliteringsområdet
• Ge kvalificerat stöd och rådgivning till chefer, utförare och kollegor
• Bidra till en kunskapsbaserad, jämlik och säker rehabilitering
• Stödja verksamheterna i frågor om rehabilitering, habilitering, egenvård och hjälpmedel
• Samverka med aktörer inom kommunal och regional hälso- och sjukvård
Du arbetar självständigt men aldrig ensam. Uppdraget innebär nära samarbete med verksamheter, utförare och andra nyckelaktörer inom vård och omsorg.
Utmaningar och möjligheter
Rehabilitering har en central betydelse i omställningen till nära vård och för möjligheten att leva ett självständigt liv högt upp i åldrarna. Samtidigt är MAR-funktionen ny som obligatorisk funktion i landets kommuner.
Hos KSON får du därför en unik möjlighet att:
Bygga upp och utveckla MAR-funktionen långsiktigt
Stärka rehabiliteringens ställning i den kommunala hälso- och sjukvården
Bidra till en mer sammanhållen vård- och omsorgskedja
Påverka utveckling över organisations- och huvudmannagränser
Göra avtryck i en verksamhet som har stor betydelse för både invånare och framtidens vård
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut
Minst fem års erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård inom rehabiliteringsområdet
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, patientsäkerhetsarbete eller uppföljning inom hälso- och sjukvård
Meriterande
Erfarenhet av att självständigt utforma, implementera och följa upp styrande dokument
Erfarenhet av att leda eller samordna patientsäkerhetsarbete och avvikelsehantering
Erfarenhet av kommunövergripande eller strategiskt rehabiliteringsarbete
Erfarenhet av samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård
Erfarenhet av ledande, samordnande eller rådgivande roller
Erfarenhet från flera verksamhetsområden inom kommunal hälso- och sjukvård
Vem är du?
Du är en person som inger förtroende och bygger starka professionella relationer. Genom ett lyhört och samarbetsinriktat arbetssätt skapar du förutsättningar för dialog och samsyn.
Du är trygg i din profession, gör självständiga bedömningar och kan hantera komplexa situationer där olika intressen, regelverk och behov behöver vägas samman. Du arbetar analytiskt, ser samband och drar välgrundade slutsatser som bidrar till förbättringar inom kvalitet och patientsäkerhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Vi arbetar med beställning, uppföljning och utveckling av vård och omsorg i nära samverkan med både privata utförare och det helägda bolaget Tiohundra AB. Här finns förutsättningar att arbeta med helhet, kvalitet och utveckling på riktigt.
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 48 000 - 55 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Mer om Sjukvård och omsorg i Norrtälje som arbetsgivare kan du läsa här: Jobba hos oss (https://www.sjukvardomsorg.se/jobba-hos-oss/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.sjukvardomsorg.se/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/)
Norrtälje kommun och Region Stockholm ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Beställning Och Kvalitet Kontakt
Avdelningschef
Mona Larsson mona.larsson@norrtalje.se Jobbnummer
10011197