Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Sollefteå kommun, Vård & social omsorg / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2026-06-03
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Sollefteå kommun söker en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som vill vara med och utveckla en trygg, kvalitetssäkrad och patientsäker rehabiliteringsverksamhet för våra invånare.
Som MAR tillhör du den övergripande ledningen för socialtjänsten och ingår även i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp tillsammans med kommunens MAS. Du har ett tydligt strategiskt medicinskt ledningsansvar med mandat och ansvarar för att rehabiliteringsinsatser och hjälpmedelshantering bedrivs i enlighet med lagstiftning, nationella riktlinjer och Socialstyrelsens rekommendationer för MAR. Tjänsten är en kombinationstjänst med utvecklingsuppdrag och ansvar för hjälpmedel i kombination med MAR-uppdraget.
Du blir en nyckelperson i kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete och arbetar nära chefer, legitimerade professioner och externa samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säkerställa, i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen och Socialstyrelsen, föreskrifter om användning av medicintekniska produkter, att rehabilitering inom funktionsstöd, socialpsykiatri och äldreomsorg är ändamålsenlig, säker och håller hög kvalitet.
• Initiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete för att stärka och vidareutveckla kommunens rehabilitering.
• Utarbeta riktlinjer och rutiner kopplade till rehabilitering, journalföring, hjälpmedel och medicintekniska produkter i samverkan med verksamheterna och MAS samt säkerställa att rutiner och arbetssätt följer gällande lagstiftning och föreskrifter.
• Ansvara för kommunens hjälpmedelshantering, inklusive kvalitet, säkerhet, uppföljning och samverkan med regionens hjälpmedelsverksamhet.
• Genomföra kvalitetsgranskningar, egenkontroller och följa upp avvikelser, leda utredningar och initiera förbättringsåtgärder.
• Vara ett professionellt stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör rehabilitering, hjälpmedel och patientsäkerhet.
• Driva utvecklingsarbete och bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom rehabiliteringsområdet.KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.
• Flera års erfarenhet av rehabilitering, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård.
• God kunskap om lagstiftning och regelverk inom hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete, patientsäkerhet och utvecklingsarbete.
• Meriterande med erfarenhet av hjälpmedelshantering eller liknande ansvarsområden.
• Förmåga att arbeta självständigt, strategiskt men även i nära samarbete med andra.
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i komplexa organisationer.
• Du behärskar det svenska språket och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi söker dig som
• Har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt.
• Trivs i en roll med stort ansvar och mandat.
• Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
• Brinner för kvalitet, utveckling och patientsäkerhet.
Vi erbjuder
• En strategisk och viktig roll med stort inflytande över kommunens rehabiliteringsverksamhet.
• Möjlighet att arbeta i en kommun med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktioner.
• Kompetenta kollegor och ett nära samarbete med både högsta ledning och medarbetare.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och flexibla arbetsformer.
• En arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet och kvalitet för Sollefteåbornas vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
881 80 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Vård & social omsorg Kontakt
Enhetschef
Liv Wiodahl 0620-68 20 19 Jobbnummer
9945792