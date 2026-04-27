Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Vill du vara med och utveckla framtidens rehabilitering i Piteå kommun? Vi söker nu en trygg och strategiskt driven Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som vill bidra till hög kvalitet, god patientsäkerhet och ett rehabiliterande arbetssätt som gör skillnad varje dag.
Om tjänsten
Som MAR har du ett övergripande ansvar för kvalitet, säkerhet och utveckling av den rehabilitering som bedrivs inom kommunens hälso- och sjukvård. Du arbetar på uppdrag av förvaltningschefen och är en central expertfunktion i vår organisation.
I uppdraget ingår att:
säkerställa att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs inom rehabiliteringsområdet
utveckla processer, rutiner och kvalitetsarbete
följa upp och analysera vårdens resultat samt driva förbättringsarbete
vara rådgivare och stöd till verksamhetschefer och medarbetare
företräda kommunen i nätverk och samverkansforum
bidra till ett rehabiliterande förhållningssätt och modern arbetsterapi- och fysioterapipraxis.
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete samt ett nära samarbete med MAS, SAS, verksamhetschef HSV, avdelningschefer och professionerna i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
legitimation som arbetsterapeut eller fysioterapeut
flerårig erfarenhet av rehabilitering inom hälso- och sjukvård
god kunskap om relevant lagstiftning
erfarenhet av kvalitetsarbete och utvecklingsprocesser
förmåga att skapa tillit, leda genom andra och driva förändring
Det är meriterande om du tidigare arbetat som MAR eller haft annan chefs-/ledningsfunktion. Som person är du analytisk, kommunikativ och trygg i din profession. Du har helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du växlar mellan detaljer och övergripande strategiskt ansvar.
Vi erbjuder
en viktig och meningsfull roll där du gör skillnad för människor varje dag
goda möjligheter att påverka och utveckla rehabiliteringen i kommunen
engagerade kollegor och en stabil organisation
flexibel arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder dig en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Du får tillgång till vår Medarbetarportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-24
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
- uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124021".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
941 85 PITEÅ
Emelie Wackfelt emelie.wackfelt@pitea.se
