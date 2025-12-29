Medicinska sekreterare till BUP Heldygnsvård
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Gillar du att arbeta i en verksamhet i förändring? BUP Heldygnsvård på söker nu två engagerade medicinsksekreterare.
BUP Stockholms sektion Heldygnsvård är Sveriges största heldygnsvårdverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatri. Sektionen består av tre enheter som bedriver heldygnsvård och en akutmottagning, Merparten av enheterna ligger på Södermalm, med utsikt mot Årstaviken, och en enhet finns på St Görans sjukhusområde på Kungsholmen.
Heldygnsvårdsenheterna tillhandahåller vård till barn och ungdomar med komplicerade psykiatriska sjukdomar och tillstånd såsom psykoser, depressioner, ätstörningar, trauma m m, ibland i kombination med t ex sociala svårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vården bedrivs enligt både HSL och LPT.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Du har ett nära samarbete med såväl läkare som chefer. I dina arbetsuppgifter ingår journalskrivning och hantering av dokument i journalsystemet Take Care, LPT-dokumentationskontroll och hantering av ärenden i Förvaltningsrätten, fakturahantering i Raindance, samt övrigt administrativt chefs-, personal- och läkarstöd.Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från utbildning till medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har erfarenhet av heldygnsvård.Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du behöver också vara flexibel och självgående. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsterma är två tillsvidaretjänster på heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Akut och heldygnsvård är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Heldygnsvård Adm Kontakt
Maja Molin enhetschef 0702-754372 Jobbnummer
9664299