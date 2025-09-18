Medicinsk vårdadministratör, Psykiatrisk administration 3, Tillsvidare
Vi söker en medarbetare med placering vid allmänpsykiatrisk mottagning Lindesberg.
Om du gillar teamarbete och tycker psykiatrisk vård är spännande, är det här arbetsplatsen för dig. Vårdadministrationen är en central funktion i våra verksamheter som ska säkerställa att de administrativa processerna fungerar.
Område psykiatri bedriver akut och planerad verksamhet inom öppenvård och heldygnsvård. Vi har administration på universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg samt vid flera utbudspunkter inom Örebro kommun. Vårdadministrationen är en central funktion i våra verksamheter som säkerställer att de administrativa processerna fungerar. Psykiatri administration består av cirka 60 medicinska vårdadministratörer fördelat på tre enhetschefer.
Verksamhetsområdet består av totalt cirka 100 medarbetare och tillsammans har vi uppdraget att stärka områdets verksamheter på olika nivåer i det fortlöpande utvecklingsarbetet som bedrivs genom att samordna, leda och driva övergripande frågor inom områden som patientsäkerhet, utbildning, stöd i bemanningsfrågor samt ansvar för att stärka, följa upp och samordna olika funktioner och roller i Område psykiatri.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör som bland annat medicinsk dokumentation, patientadministration, faktureringsarbete, posthantering och administrativ service till övriga yrkesgrupper. Arbetet är mycket varierande och erbjuder nära samarbete med alla yrkesgrupper som finns i psykiatrin.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara lösningsfokuserad och ha ett professionellt förhållningssätt. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete.
Möjlighet finnas att jobba på distans, dock ej under introduktionstiden samt under sommar-, jul- och nyårsperioden.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket, vara serviceinriktad, noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team.
Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten samt att utvecklas i din yrkesroll.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
