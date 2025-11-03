Medicinsk vårdadministratör psykiatrisk administration 1, placering Örebro
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro
2025-11-03
Vi förstärker nu med ytterligare en medicinsk vårdadministratör då nuvarande medarbetare har fått annat uppdrag inom Område psykiatri. Vårdadministrationen är en viktig kugge verksamhetens arbete och tillsammans med våra medicinska vårdadministratörer utvecklar vi yrkesrollen, det administrativa arbetssättet och säkerställer att områdets administrativa processer fungerar. Arbetet är mycket varierande och erbjuder nära samarbete med alla yrkesgrupper som finns i psykiatrin.
Område psykiatri bedriver akut och planerad verksamhet inom öppenvård och heldygnsvård. Vi har administration på universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg. Vårdadministrationen är en central funktion i våra verksamheter som säkerställer att de administrativa processerna fungerar. Psykiatrisk administration består av cirka 60 medicinska vårdadministratörer fördelat på tre enhetschefer.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Medicinsk vårdadministratör psykiatrisk administration 1, placering ÖrebroPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid allmänpsykiatrisk avdelning 2 på Universitetssjukhuset i Örebro och är en av två heldygnsvårdsavdelningar kopplade till allmänpsykiatrin. Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör som bland annat medicinsk dokumentation, patientadministration, faktureringsarbete, posthantering och administrativ service till övriga yrkesgrupper. Du ska kunna arbeta självständigt, vara lösningsfokuserad och ha ett professionellt förhållningssätt. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Det finns ett upparbetat samarbete mellan våra medicinska vårdadministratörer placerade inom den psykiatriska heldygnsvården och vår psykiatriska akutmottagning.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket, är serviceinriktad, flexibel, självständig och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team. Kännedom om Cosmic journalsystem ses som meriterande. Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten samt att utvecklas i din yrkesroll. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
