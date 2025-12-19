Medicinsk vårdadministratör Kirurgadministration Lindesbergs lasarett
2025-12-19
Till vårt härliga gäng i Lindesberg söker vi nu en ny medarbetare till ett föräldravikariat. Tillsammans med en rutinerad arbetsgrupp kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på kirurgavdelning 4 men även kirurgmottagning.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sedvanliga arbetsuppgifter på avdelning och mottagning såsom rond, journaldokumentation, diagnoskodning, bevakningslistor, posthantering samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter inom kliniken.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratör/medicinsk sekreterare alternativt läkarsekreterarutbildning. Tidigare arbete med det patientadministrativa systemet Cosmic är meriterande.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
