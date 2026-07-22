Medicinsk sekreterare, vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Tanum Visa alla administratörsjobb i Tanum
2026-07-22
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, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Välkommen till Tanumshede vårdcentral! Vi är en välfungerande vårdcentral i norra Bohuslän med cirka 5 000 listade patienter. Här får du ett omväxlande arbete där vi både tar hand om våra egna patienter och ansvarar för äldreboenden i området. Under sommaren fungerar vi dessutom som turistvårdcentral, vilket innebär många korta och akuta besök, perfekt för dig som gillar tempo och variation. Hos oss arbetar distriktsläkare, ST-läkare, distriktssköterskor och specialistsköterskor inom bland annat diabetes, astma/KOL och hjärta/kärl. Vi har även legitimerad psykoterapeut, psykolog och rehabkoordinator. Tillsammans bildar vi ett kompetent och sammansvetsat team.
Som en del av Närhälsan får du goda möjligheter till utveckling, exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete för att hela tiden utveckla våra arbetssätt och möta patienternas behov på bästa sätt. Läs gärna mer om våra förmåner och vad det innebär att jobba inom Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom regional primärvård och funktionen som LITA (lokalt IT-ansvarig)
Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader från och med 2026-08-24, med goda möjligheter till förlängning
Majoriteten av din tjänstgöring sker på Närhälsan Tanumshede vårdcentral, men visst arbete kan förekomma på Närhälsan Fjällbacka vårdcentral
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ringvägen 1A (visa karta
)
457 30 TANUMSHEDE Arbetsplats
Närhälsan Tanumshede vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Veronica Arvidsson 070-2396377 Jobbnummer
10009462