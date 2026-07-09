Medicinsk sekreterare, vårdcentral Särna
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Älvdalen Visa alla administratörsjobb i Älvdalen
2026-07-09
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentral Särna bedriver en säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård med fokus på både planerad och akut vård. Vi verkar i ett glesbygdsområde med långa avstånd - närmaste sjukhus ligger cirka 12 mil bort - vilket ställer höga krav på vår kompetens och flexibilitet.
Under vintersäsongen ökar behovet av vårdinsatser i takt med att turismen till området växer.
Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö året runt, med extra dynamik under vintern. För dig som uppskattar natur, fjäll och friluftsliv erbjuder Särna dessutom fantastiska möjligheter till en aktiv fritid.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare på Vårdcentral Särna har du en central och betydelsefull roll i verksamheten. Tjänsten innebär ett varierat administrativt arbete där även receptionsarbete ingår som en naturlig del. Under högsäsong förekommer arbete på kvällar och helger.
I rollen ingår bland annat:
Medicinsk dokumentation och journalföring
Remisshantering
Receptionsarbete
Telefonservice
Post- och intygshanteringKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med någon av följande utbildningar:
Medicinsk sekreterarprogrammet, 120 hp
Vårdadministrativa programmet, 180 hp
Medicinsk sekreterare, YH 400 p
1-årig efter gymnasial vårddokumentationsutbildning
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom primärvårdDina personliga egenskaper
Du bör vara:
strukturerad och självständig i ditt arbete
serviceinriktad och ha ett gott bemötande
noggrann med god administrativ förmåga
flexibel och kunna hantera ett varierande arbetstempo
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Synnöve Danielsson synnove.danielsson@regiondalarna.se 0253-498713 Jobbnummer
9998166