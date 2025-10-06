Medicinsk sekreterare/ Vårdadministratör
Trivs du med struktur och administration i en dynamisk vardag - där försäkringsvård och ekonomiadministration är kärnan i ditt arbete?Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Aleris Specialistklinik Hötorget Vi tar emot patienter inom en mängd specialistområden, bland annat obesitas, gastroenterologi, kardiologi, kirurgi, öron-näsa-hals, gynekologi och neurologi. Vi erbjuder också hälsoundersökningar i förebyggande syfte. På vår mottagning på Hötorget i centrala Stockholm jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och dietister.
Rollen
Vi söker en utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör som vill bidra till vår växande specialistverksamhet. Du får en central roll i fakturering och ekonomisk uppföljning av vårdproduktionen.Dina arbetsuppgifter
Hantera patientärenden inom försäkringsvård, regionvård och för privata patienter
Fakturering via KuraLink och Amili
Ekonomisk uppföljning och produktion
Vårdadministration
Dokumentation i journalsystemen TakeCare och WebDoc
Vid behov arbetar du som medicinsk sekreterare och skriver diktat.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Att arbeta hos oss innebär:
Stimulerande och varierande arbetsmiljö i en verksamhet under utveckling
Nära samarbete med medicinsk personal och ledning
Påverkan och förbättring av rutiner inom försäkringsvård
Välanpassad introduktion
Interna utbildningar
Måndagsfrukost
Om dig
Utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör
God medicinsk terminologi
Erfarenhet av försäkringsvård och ekonomiadministration är starkt meriterande
Van att arbeta i journalsystem och ekonomisystem (TakeCare, WebDoc, KuraLink)
Professionell kommunikation och mottagande
Strukturerad, lösningsorienterad och noggrann
Flytande svenska i tal och skrift, god datorvana
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Urval och intervjuer sker löpande tjänsten och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med din ansökan. Vi ser dock gärna att du skickar din ansökan innan 2 november.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Tove Mattsson, tove.mattsson@aleris.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
