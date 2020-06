Medicinsk sekreterare till Psykiatri Sydväst - Region Stockholm - Administratörsjobb i Huddinge

Region Stockholm / Administratörsjobb / Huddinge2020-06-17ADHD/Autismprogrammet och Dövpsykiatriprogrammet ligger i Flemingsberg nära Huddinge sjukhus. Vi söker dig som har mycket god förmåga att själv skapa struktur, att under dagen växla mellan arbetsuppgifter och anpassa sig till oförutsedda utmaningar. Du är serviceinriktad, strukturerad och flexibel. Du tycker att det är roligt att jobba som medicinsk sekreterare.Psykiatri sydväst ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i livets alla skeden. Vi bedriver psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, närakuter, habilitering, hjälpmedel och centrum för forskning. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på slso.sll.seSLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.2020-06-17Arbetsuppgifterna kommer att vara varierade och bl.a. bestå av att stödja vårdprocessen med remisshantering, tidsbokning, personaladministration, fakturahantering, ekonomisk administration, tolkbokningar, föra minnesanteckningar och uppföljning av dokumentation. Vi arbetar i journalsystemet Take Care, personaladministrativa systemet Heroma och fakturahantering i Raindance.Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du behärskar svenska språket väl både muntligt och skriftligt. Meriterande är tidigare arbetslivserfarenhet av TakeCare, Heroma och Raindance.Som person är du glad och utåtriktad, du tycker om att hjälpa människor och ge hög service. Du kan arbeta självständigt samt har lätt att samarbeta i ett team där man hjälps åt. Du kan organisera samt prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd för verksamhetens behov och förutsättningar. Det är professionell, prestigelös, flexibel och stresstålig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom Region Stockholm.Övrig information:SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing. (Obligatoriskt vid tjänst som innebär patientkontakt)Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Intervjuer kan komma att ske löpande.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2020-07-05REGION STOCKHOLM5268757