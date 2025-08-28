Medicinsk sekreterare till Nyhems vårdcentral
Som medicinsk sekreterare på Nyhems vårdcentral kommer du att utföra administrativa arbetsuppgifter kopplade till mottagningsarbetet, samt bemanna reception och kassa.
Din roll är central för vårdcentralens verksamhet, där du får möjlighet att arbeta i en omväxlande miljö med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Som receptionist är du den första kontakten för våra patienter, vilket gör ett trevligt bemötande och god service till en förutsättning för att skapa en positiv upplevelse. Vi värdesätter också att du är positiv och engagerad i förändringar, eftersom du tillsammans med dina kollegor kommer att delta i vårdcentralens utvecklingsarbete.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Nyhem ligger nära Högskolan i Halmstad, vi har ca 11 700 listade patienter i alla åldrar och ett stort upptagningsområde.
Våra patienter ska uppleva våra målmeningar när de kommer till oss:
- "Det ska vara enkelt att välja oss"
- "Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv"
- "Hos oss är du alltid välkommen"
Vi är ett arbetslag med primärvårdens alla professioner och ett gäng som sällan har långt till skratt Vi trivs, och det vill vi att våra patienter också gör!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du har god datorvana och god digital kompetens. Har du erfarenhet av våra administrativa system, så som journalsystemet Cosmic, TeleQ, Clinic24 samt "Mina vårdkontakter" är det meriterande. Erfarenhet från primärvård är önskvärt, men inget krav. Om du har kännedom om kvälls- och helgmottagningen samt dess struktur och kassaarbetet sen tidigare, anses det också vara meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både vad gäller tal och skrift förutsätts.
Vi ser att du som person är kommunikativ, lojal, driven och bra på att arbeta tillsammans med andra. Likväl som detta stämmer in på dig så ska du också uppskatta att få "stänga in dig" delar av din dag och skriva medicinska diktat fokuserat. Du kan anpassa dig till nya situationer, ändra synsätt och se möjligheter i förändringar. Vidare är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har vilja och förmåga att hjälpa andra och tillgodose våra patienters önskemål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
