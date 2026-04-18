Medicinsk sekreterare till Kallinge vårdcentral, vikariat
2026-04-18
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-18Om företaget
Region Blekinges vårdcentraler ingår som en del i Primärvården. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Kallinge vårdcentral är en välfungerande hälsovalsenhet där 35 medarbetare möter cirka 8000 listade patienter. Vi är en förändrings- och utvecklingsbenägen arbetsplats med god sammanhållning och ett välutvecklat samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi har en stabil läkargrupp bestående av fem specialister i allmänmedicin och två ST-läkare. Vår målsättning är att vara fullbemannade men i nuläget har vi två hyrlinjer.
Vi har även en filial i Bräkne-Hoby, där arbetar två specialister i allmänmedicin samt en ST-läkare. De har ca 2700 listade patienter. Vi är en miljöcertifierad vårdcentral.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Eftersom en av våra kollegor har gått på föräldraledighet söker vi nu en vikarie. Tillträde enligt överenskommelse senast september 2026. Vikariatet pågår till och med maj ut 2027. Vi söker en vikarierande medicinsk sekreterare som har stort intresse för administrativa arbetsuppgifter av olika slag, men som även trivs i mötet med människor. Arbetet som medicinsk sekreterare hos oss är varierande och innefattar bland annat vårddokumentation, utskrifter av journaler, intyg, remisser och brev efter diktat. Receptionsarbete är en del av tjänsten. Hos oss får du vana kollegor och självständiga, varierande arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller har en likvärdig kompetens. Du har goda kunskaper i svenska språket, medicinsk terminologi och gärna i engelska. Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare och erfarenhet av vårdsystemet Cosmic är meriterande.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
371 81 KARLSKRONA
Hälso- och sjukvård Kontakt
Avdelningschef
Marina Jönsson marina.jonsson@regionblekinge.se 0457-731743
9862545