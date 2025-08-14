Medicinsk Sekreterare till Jämjö VC
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-08-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Jämjö vårdcentral är en del av den offentliga primärvården och drivs av Region Blekinge.
Här är vi 25 medarbetare inom yrkena allmänläkare, distriktssköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare - professioner som arbetar tillsammans för att möta våra ca 7500 listade patienter. Vårt mål är att vara en modern vårdcentral där teamarbete och patienternas behov står i centrum.
Om jobbet
En av våra tre medicinska sekreterare har valt att gå vidare till annat uppdrag, och vi söker därför en ny kollega! Arbetsuppgifterna är varierande med diktatskrivning och administrativt stöd till verksamheten i olika former. Vårt team med medicinska sekreterare arbetar nära tillsammans med varandra och annan vårdpersonal i en lärorik och stimulerande miljö, och samarbetar med andra enheter i primärvården när det behövs. Du kommer ha möjlighet till inskolning och handledning i uppstarten vid behov.
Om dig
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare. Tidigare arbetslivserfarenhet från sjukvården och primärvård är meriterande, men inte ett krav. Du behöver ha ett genuint intresse för att hjälpa människor, arbeta med patienten och verksamheten i fokus. Du är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är stresstålig och är inte rädd för att ta egna initiativ när det behövs.
Vi lägger alltid stor vikt vid personlig lämplighet i våra rekryteringar.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Vi tillämpar löpande urval så skicka in Din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Markus Bäckman 0728804802 Jobbnummer
9458892