Medicinsk sekreterare till hudmottagningen

Hudmottagningen i Gävle ligger i Tullhuset bara några minuters promenad från centralstationen. Vi bedriver både mottagningsverksamhet och poliklinisk operationsverksamhet samt är en modernt utrustad mottagning som hanterar stora patientströmmar. Här arbetar ett 40-tal medarbetare så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har även filialer i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. Tillsammans arbetar vi även aktivt med utveckling för att möta framtidens vårdbehov.
Nu söker vi två medicinska sekreterare - kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du en nyckelfunktion och är en viktig medarbetare i teamet för att få helheten att fungera. Du hanterar vårddokumentation, registreringar samt andra administrativa uppgifter. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic som nyligen har införts i hela Region Gävleborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• medicinsk dokumentation via diktatskrivning av bland annat journalanteckningar, brev, remisser och intyg
• hantera post.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad arbetsgrupp med ett bra och nära samarbete med övriga professioner
• ett självständigt och varierande arbete med möjlighet att vara med och påverka både verksamheten och ditt arbete
• ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta till viss del på distans, detta utefter verksamhetens behov.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt. Du arbetar självständigt men trivs också i samarbete med andra, är lyhörd och har god kommunikativ förmåga. Du är uppmärksam, hjälpsam och har ett genuint intresse för att bidra. Vidare ser vi att du är flexibel, har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och uppskattar ett omväxlande arbete i en tempofylld och lärorik miljö.
För den här rollen ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare
• ha god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
Har du erfarenhet av arbete på mottagning samt i journalsystemet Cosmic är det meriterande, men inget krav.
Detta är tidsbegränsade anställningar på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Är du intresserad av en timanställning går det att diskutera.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
