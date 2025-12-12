Medicinsk sekreterare till Cereb Helsingborg
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där struktur, professionalism och omtanke går hand i hand? Som medicinsk sekreterare på Cereb Helsingborg blir du en viktig del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att göra kvalificerad psykiatrisk vård trygg, tillgänglig och välorganiserad - för både patienter och kollegor.
Om Cereb Helsingborg
Vill du vara med och skapa en tryggare och mer tillgänglig vård för barn, unga och vuxna?
På Cereb Helsingborg får du arbeta i en verksamhet där din insats gör verklig skillnad - varje dag. Vi är en etablerad privat vårdgivare inom psykiatri och neuropsykiatri och tar emot patienter i alla åldrar för utredning, behandling och uppföljning.
Här möts du av ett kunnigt och engagerat team som arbetar tätt tillsammans och som delar samma värderingar: vi är engagerade, kompetenta och ansvarstagande - både i mötet med patienter och i samarbetet med varandra.
Cereb ingår i Equra, en växande vårdkoncern med 16 specialistmottagningar runt om i Sverige. Med cirka 200 medarbetare arbetar vi gemensamt för att göra kvalificerad vård mer tillgänglig, trygg och personcentrerad. Hos oss blir du en del av en organisation där kvalitet och utveckling står i fokus, och där omtanke är en självklar del av arbetssättet.
Vi har precis flyttat in i helt nya, fräscha lokaler på Södergatan 15 i Helsingborg och här arbetar cirka 25 medarbetare - läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, administratörer och verksamhetschef - som tillsammans skapar en arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla.
Om rollen
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en viktig och uppskattad roll i verksamhetens flöde. Du arbetar nära våra professioner och är med och skapar struktur, tydlighet och god tillgänglighet för våra patienter. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat journalföring, remisshantering, kallelser och intyg samt andra administrativa delar som håller mottagningen igång på ett tryggt och effektivt sätt.
Du blir en central del av teamet och får vara med och bidra till att våra patienter får ett professionellt och välorganiserat bemötande genom hela sitt vårdförlopp.
Vi söker dig som
är utbildad medicinsk sekreterare och har minst ett par års erfarenhet
trivs i en roll där service, ordning och professionalitet är viktigt
är noggrann, ansvarstagande och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och journalsystemet TakeCare är meriterande. Framför allt söker vi dig som har ett genuint engagemang för att skapa en god vårdupplevelse och som vill vara en del av ett varmt och kompetent team.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett meningsfullt uppdrag i en växande organisation med gott rykte
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten
Goda anställningsvillkor och stöd från ett erfaret ledningsteam
Publiceringsdatum2025-12-12Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Nicklas Säfström, Verksamhetschef på Cereb Helsingborg och rekryterande chef på nicklas.safstrom@cereb.se Så ansöker du
