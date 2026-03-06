Medicinsk sekreterare till BUP
Region Sörmland / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-03-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), NyköpingPubliceringsdatum2026-03-06Om företaget
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Sörmland söker nu en medicinsk sekreterare till öppenvårdsmottagningen i Nyköping.
Vi strävar efter att erbjuda god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar. Vår målsättning är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete. Vi har högt i tak, skrattar ofta och är måna om att hålla en god trivsel på jobbet. Alla medarbetare ska känna sig stöttade i svåra arbetsuppgifter och kunna vända sig till sina kollegor för vägledning och hjälp vid behov.Arbetsuppgifter
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på en öppenvårdsmottagning för en medicinsk sekreterare. Detta innebär bland annat att erbjuda administrativt stöd åt medarbetare på mottagningen samt att finnas tillgänglig för patienter via telefon och på plats.
Din kompetens
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Vi ser gärna att du har erfarenhet från psykiatrin.
Vi söker dig som är både noggrann, strukturerad och flexibel. Du behöver ha god social förmåga och tycka om att ge bra service till medarbetare och patienter. Vi tycker det är viktigt att alla våra patienter och deras anhöriga ska få ett gott bemötande och vi förutsätter att du kan bidra till det. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför tillsättning av tjänst kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Kristin Wirén, 072-083 62 56.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på BUP-mottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9782739