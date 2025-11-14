Medicinsk sekreterare Ortopedi
2025-11-14
Är du vår nya medicinska sekreterare?
Vi behöver nu utöka vårt team med ytterligare en medicinsk sekreterare.
Här på ortopedkliniken värdesätter vi kvalitet och bemötande, ett gott samarbete och en drivkraft att hela tiden förbättra och utvecklas. Vi vill följa med i den digitala utvecklingen och vill hitta nya vägar till ett omväxlande vårdadministrativt arbete, där vi gärna ser att du vill vara delaktig.
Som medicinsk sekreterare hos oss får du utöver journalskrivning även utföra andra vårdadministrativa uppgifter såsom exempelvis hantera remisser; boka återbesök/telefontider; hantera administrativa samtal i TeleQ och arbeta med ortopedspecifika kvalitetsregister.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och gärna har några års erfarenhet i yrket. Du behöver ha goda kunskaper i medicinsk terminologi, diagnosklassificering och att arbeta i vårt journalsystem Cosmic. Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god IT-vana. Du har ett positivt förhållningssätt, ett bra bemötande och tillsammans skapar vi en god stämning där vi alla har ett ansvar för en god arbetsmiljö. Vi söker dig som är öppen, engagerad, ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad samt ser både små och stora förändringsarbeten som en naturlig del i arbetet. Du har en bra förmåga att skapa goda relationer och trivs i nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Till denna tjänst tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Din framtida arbetsplats
På Ortopedkliniken Oskarshamn är vi drygt 30 medarbetare och vår klinik har under flera år legat bland de bästa i Sverige beträffande patientnöjdhet enligt Nationella patientenkäten. Vi är mycket stolta över våra fina resultat och omdömen från våra patienter. Vi jobbar målmedvetet med att ständigt förbättra kvaliteten i våra processer och har alltid våra kunder i centrum. Detta gör också att en stor del av våra patienter kommer till oss även från andra län.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Annette Johansson, Avdelningschef 010-3582811 Jobbnummer
9605013