Medicinsk sekreterare och klassifikationsansvarig
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-07-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning i Växjö
, Ljungby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Just nu söker vi en medicinsk sekreterare och klassifikationsansvarig till enheten för klassifikation och kodning. I rollen får du ett regionövergripande ansvar för klassifikationsfrågor och blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög kvalitet och nationell enhetlighet i diagnos- och åtgärdskodning.
Klassifikation och kodning är en del av enheten för uppföljning och tillgänglighet. Uppföljning och tillgänglighet tillhör hälso- och sjukvårdens stab och ansvarar för att följa upp och analysera hälso- och sjukvården utifrån ett lednings- och verksamhetsperspektiv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare och klassifikationsansvarig får du en viktig roll i att stödja hälso- och sjukvårdens verksamheter i korrekt dokumentation, registrering och användning av vårddata. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla och kvalitetssäkra klassifikationsarbetet samt bidrar i regionens utveckling mot en mer kunskapsbaserad och effektiv vård.
Tjänsten är placerad inom enheten för uppföljning och tillgänglighet där du samarbetar nära vårdverksamheter, utredare och IT.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Ansvara för förvaltning, tillämpning och utveckling av klassifikationssystem.
• Stödja verksamheter i klassificering och dokumentation.
• Delta i södra sjukvårdsregionens klassifikationsråd.
• Följa upp, analysera och kvalitetssäkra vårddata.
• Delta i och leda utvecklings- och förbättringsarbeten.
• Omvärldsbevaka och implementera nationella riktlinjer och förändringar (ICD-11).Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med erfarenhet av vårddokumentation och klassificering. Du har fördjupad utbildning inom sjukdomsklassificering och gärna arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller förändringsledning.
För att trivas och lyckas i rollen är du en strukturerad och noggrann person med god förmåga att se detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Du arbetar analytiskt och lösningsorienterat och har ett engagemang för att utveckla och förbättra arbetssätt och processer.
Eftersom rollen innebär att stödja, vägleda och utbilda andra har du ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att förmedla kunskap på ett tydligt och inspirerande sätt. Du samarbetar väl med andra, bygger lätt förtroendefulla relationer och tar egna initiativ för att driva utvecklingsarbete framåt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 395/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning Kontakt
HR-konsult
Angelica Ekblad angelica.ekblad@kronoberg.se +46470549158 Jobbnummer
9997044