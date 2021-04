Medicinsk sekreterare mottagning Gagnef - Region Dalarna - Administratörsjobb i Gagnef

Prenumerera på nya jobb hos Region Dalarna

Region Dalarna / Administratörsjobb / Gagnef2021-04-15Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVår kollega går i höst hem på föräldraledighet och vi söker därför efter en medarbetare som kan ersätta henne under föräldraledigheten.Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett varierat arbetsinnehåll. Dina arbetsuppgifter är omväxlande såsom journalskrivning i Take Care, receptionsarbete, IT-arbete. Du kommer ingå i en verksamhet med ett positivt arbetsklimat och ett bra samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.KVALIFIKATIONERDu har något av följande:Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp,Vårdadministrativa programmet 180 hp,Medicinsk sekreterare YH 400 p eller1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning.Vi söker dig som är kundorienterad, engagerad och positiv. Krav för tjänsten är att du har vårddokumentationsutbildning och goda allmänna IT-kunskaper. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Take Care. Du skall även ha goda kunskaper i det svenska språket och behärska journalskrivning väl.Vi värdesätter personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet bra bemötande mot patienter och medarbetare samt god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga.Välkommen med din ansökan!Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid, tillträde enligt överenskommelse Vikariat 2021-09-06 till 2022-12-312021-04-15MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-06REGION DALARNA5693304