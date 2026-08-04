Medicinsk sekreterare Luleå Närpsykiatri
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-08-04
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Luleå närpsykiatri ingår i en spännande utvecklingsresa. Vill du vara med oss som nyckelspelare och forma framtidens öppenvård inom psykiatrin? Då hoppas vi att du söker tjänsten som medicinsk sekreterare hos oss.
Vi söker
Vi söker dig som är Medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du har goda kunskaper i svenska språket och en god förståelse för medicinsk terminologi. Vi ser det som meriterande om du har genomfört diagnoskodarutbildning samt har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som läkarsekreterare, vårdadministratör eller medicinsk sekreterare.
Personliga egenskaper såsom självgående, flexibel, Samarbetsförmåga, Relationsskapande
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör har du en central roll inom mottagningen vilket innebär kontakt med patienter, vårdgrannar och samtliga medarbetare. Vi har ett övergripande ansvar för att den dagliga administrativa verksamheten inom verksamhetsområdet ska fungera. Arbetet är stimulerande och omväxlande med varierande arbetsuppgifter som till exempel medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos-kodning, kassa/receptionsarbete samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Det här erbjuder vi dig
Individanpassad introduktion efter behov
Mentorskap, stöd och handledning av kollegor
Ett stimulerande arbete medvarierande arbetsuppgifter
Ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kvalitet och omtanke
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Tuija Halonen tuija.halonen@norrbotten.se +46702889832 Jobbnummer
10021640