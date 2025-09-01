Medicinsk sekreterare/klinikadministratör
Vårdcentralen Norra är en ny och modern vårdinrättning belägen i ljusa och välutrustade lokaler. Vårdcentralen är strategiskt placerad i en växande stadsdel i Eskilstuna och har goda förbindelser med allmänna kommunikationer, vilket gör den lättillgänglig både med kollektivtrafik och bil.
Vi värnar om ett trivsamt och öppet arbetsklimat på vår mottagning. Vi lägger stor vikt vid bemötande, kvalitetsarbete, kontinuitet samt tillgänglighet. Vårt patientklientel är varierat och speglar befolkningsstrukturen i Eskilstuna på ett sätt som är representativt för kommunen som helhet.
Vi söker dig som
Är utbildad vårdadministratör eller medicinsk sekreterare med kodningsutbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande.
Arbetsbeskrivning
I rollen kommer du bland annat att arbeta med följande uppgifter:
• Sedvanliga administrativa uppgifter och dokumentation.
• Remisshantering.
• Diagnosklassificering.
• Viss IT-verksamhet samt fungera som objektspecialist i flera olika system.
• Administrativt stöd till kollegor.
• Du kommer även att ha flera olika administrativa ansvarsområden, anpassade efter din kompetens, intresse och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Den sökande ska vara trygg både i sin personlighet och profession samt ha ett serviceinriktat arbetssätt. Utbildning som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvården. Tidigare erfarenhet som klinikadministratör är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: marseel.yousif@regionsormland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Segen Medical AB
633 45 ESKILSTUNA Arbetsplats
Vårdcentralen Norra Kontakt
Verksamhetschef
Marseel Yousif marseel.yousif@regionsormland.se 0765674696 Jobbnummer
