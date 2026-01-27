Medicinsk sekreterare kirurgi
Region Kalmar län / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2026-01-27
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett engagerat team där ditt arbete verkligen gör skillnad? Just nu söker vi en medicinsk sekreterare eller vårdadministratör som vill bidra till att utveckla vår verksamhet och säkerställa högkvalitativ vårddokumentation.
Hos oss får du arbeta med varierande uppgifter såsom journalskrivning, vårddokumentation och bokningar. I tjänsten ingår rotation mellan avdelning och mottagning, vilket ger ett omväxlande arbete och en bred förståelse för verksamheten. Andra viktiga delar av uppdraget inkluderar registrering i kvalitetsregister, remisshantering, diagnoskodning samt framtagning av statistik ur journalsystemet Cosmic. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Hos oss värdesätter vi ett öppet och positivt arbetsklimat där samarbetet mellan olika professioner är nyckeln till framgång. Vi uppmuntrar nya idéer, delaktighet och kontinuerlig utveckling - både för dig och för kliniken.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning till medicinsk sekreterare eller vårdadministratör, med erfarenhet av journalskrivning och diagnoskodning. För att trivas hos oss är det viktigt att du uppskattar självständigt arbete, samtidigt som du är en god lagspelare som gärna samarbetar med andra. Du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer - patientsäkerheten är alltid din högsta prioritet. Att kunna uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska, både i tal och skrift, är en självklarhet för dig. Har du dessutom erfarenhet av journalsystemet Cosmic är det meriterande. Som person är du trygg i dig själv, flexibel och har förmågan att anpassa dig efter nya situationer. Vi uppskattar kreativitet och ett lösningsorienterat arbetssätt - här finns det alltid utrymme för förbättring och utveckling! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor inom olika yrkesgrupper, såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet
inom allmänkirurgi med fullt akutkirurgiskt uppdrag. Vården präglas av kunniga och engagerade medarbetare, god tillgänglighet och bra resultat som redovisas öppet i tillämpliga kvalitetsregister. Vår strävan är att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och skapa ännu bättre vård för våra patienter - och du är en del av den resan.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Irene Jakobsson, Avdelningschef 010-3586893 Jobbnummer
9707998