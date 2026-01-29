Medicinsk sekreterare, Kirurgen Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kirurgkliniken består av avdelning 42, avdelning 44 samt sekretariatet. Kirurgkliniken bedriver även verksamhet vid mottagningsenheten som administreras av ortopedkliniken och endoskopienheten som tillhör medicinkliniken, samt akutmottagningen och operation. Sekretariatet arbetar för både kirurg-, inklusive urolog- och onkologsektionerna, samt ortopedkliniken.
Medicinsk sekreterare, Kirurgen MoraPubliceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar mot gemensamma mål och visioner, vilket gör att vår arbetsmoral är hög. Rasterna är ibland högljudda, men däremellan sliter vi hårt då vi har patientens bästa i åtanke. Vi arbetar i småteam i den stora gruppen, vilket innebär att du roterar mellan avdelning/arkiv och sekretariat, samarbetsförmåga är ett måste med andra ord.
Då vi har patienten i fokus utgår vi från detta när vi bemannar helger/röda dagar och ledigheter, ditt arbete innebär således kvälls- och helgarbete, inkluderande även storhelger.
Förutom utskrifter av diktat, som vi prioriterar högst, har vi sidouppgifter så som besöksregistreringar, registeransvar, bemanning av receptioner m m. Du får dina egna ansvarsområden som du ansvarar över och ska sköta på bästa sätt. Eftersom vi arbetar för fyra olika specialistområden har alla sekreterare en bred kompetens. Helhetssyn och förmåga att planera sitt arbete är viktigt hos oss.
Eftersom vår grupp brinner för att utveckla sekreteraryrket arbetar vi hela tiden med att hitta nya arbetsuppgifter för att hjälpa våra kollegor såsom sjuksköterskor, läkare och övrig personal. Hela kliniken är vårt team. Vi vill därför att du kommer in i vår grupp med ett öppet sinne och är positivt inställd till nya uppgifter och har fallenheten att diskutera/utvecklas, både i grupp och självständigt. För oss är det viktigare att du passar in i vår välfungerande grupp än att du har en imponerande meritförteckning.
Övrig informationKvalifikationer
Som medicinsk sekreterare ska du ha någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
Vårdadministrativa programmet 180 hp
Medicinsk sekreterare YH 400 p
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Du ska ha god kunskap i det svenska språket i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, uppskattar glädje och skratt, höga diskussioner där alla får komma till tals, men framförallt uppskattar att utvecklas i grupp, då vi vill bibehålla vårt härliga arbetsklimat. Du har en mogen inställning till arbete och har både förmågan och viljan att göra ditt absolut bästa. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl. Slutför det som påbörjats i tid och håller deadlines. För att lyckas i rollen behöver du även anpassa dig och hitta vinna-vinna-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön
